Anadolu Efes İsrail ekibini devirdi!

EuroLeague’de Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv sahaya çıktı. Karadağ'daki zorlu maçı, Anadolu Efes 85-78 kazandı.

ANADOLU EFES AVRUPA'DAKİ İLK MAÇINDA KAZANDI

Güvenlik sebebiyle ev sahibi statüsüyle Karadağ'da oynayayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-19 önde kapatsa de Maccabi devreye 44-40 önde girdi! Akabinde ise son çeyrekte vites artıran temsilcimiz, final periyoduna 60-59 önde girerken maçtan da 85-78 galip ayrıldı.

Çeyrek: 21-19 Çeyrek: 40-44 Çeyrek: 60-59 Çeyrek: 85-78

SIRADAKİ MAÇ DA KARADAĞ'DA!

Anadolu Efes; ikinci hafta müsabakasında, Hapoel IBI ile 3 Ekim Cuma 20.30'da karşılaşacak. Müsabaka yine Karadağ'da oynanacak.