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 | Suat Vilgen

Arda Güler gönlündeki takımı açıkladı! Oradan ev bile almış

Arda Güler, Budapeşte'de oynanan Macaristan-Türkiye maçının ardından İspanyol basınına özel açıklamalarda bulunurken hakkındaki transfer iddialarına ilişkin konuştu. Forma giymek istediği takımı da net bir dille ifade etti.

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Arda Güler gönlündeki takımı açıkladı! Oradan ev bile almış
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 10:46

Milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, İspanyol basınından Marca'ya özel açıklamalarda bulunurken, Real Madrid'deki geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. La Liga devinde son dönemde istediği kadar forma şansı bulamayan ve birçok Avrupa devinin transfer listesinin başında yer alan Arda, kariyer planına dair net konuştu. İşte Arda Güler'in o röportajı:

"TEK İSTEĞİM HER MAÇTA OYNAMAK"

Soru. Tebrikler. Harika bir oyun ve harika bir gol. Sahada keyif aldığını gördük.

Arda Güler: Çok teşekkür ederim. Bizim için Milletler Ligi A'ya yükselmek ve buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Çok mutluyuz.

Soru: Artık Madrid'e dönme zamanı geldi. Sezon sonuna kadar kendinize bireysel ve kolektif olarak hangi hedefleri koyuyorsunuz?

A.G.: Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu heyecan verici olacak. Madrid her zaman her maçı ve her şampiyonluğu kazanmak için mücadele ediyor. Benim kişisel olarak tek isteğim her maçta oynayıp takımımın her şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak.

Tek isteğim her maçta oynayıp takımımın her şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak.

"EV BİLE ALDIM"

Soru:. Madrid'deki durumunuz, geleceğiniz hakkında çok konuşuldu... Size çok net bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Madrid'de mutlu musunuz?

A.G.: Madrid bana bir plan verdi ve ben hala ona inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Macaristan'a karşı oynadığımız maçta da gördüğünüz gibi çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım.

MEYDAN OKUDU

Soru: Real Madrid taraftarları sizin başarılı olmanızı istiyor, oynadığınız her maçta size sevgi gösteriyorlar... Ama bir şeyi bilmek istiyorlar: Geleceğiniz hakkında şüpheleriniz var mı? Gelecek sezon burada olacak mı?

A.G.: Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok şey ifade ediyor. Çok minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Ve onu elde edene kadar, Real Madrid'de önemli bir oyuncu olana kadar mücadeleyi bırakmayacağım.

İSPANYOLCASINA ÖVGÜ

Öte yandan Marca editörü, haberin satır arasında Arda Güler ile röportajını İspanyolca gerçekleştirdiğini belirtti. Arda'nın İspanyolcası için "Hala geliştirilmesi gereken bir dil olmasına rağmen kendinden emin bir şekilde konuşuyor" ifadelerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN BOYU KAÇ?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 176 cm boyunda ve 71 kilo ağırlığındadır.
ETİKETLER
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