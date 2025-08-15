Arda Turan'lı Shaktar Donetsk elendi: Kırmızı kartlar havada uçuştu!

Shaktar Donetsk ile Panathinaikos, Yunanistan'ın ardından Polonya'da da 0-0 berabere kaldı ve zorlu eşleşme uzatmalara gitti. Ukrayna temsilcisinde Arda Turan ve Oleg Ocheretko, maçın son bölümünde sırayla kırmızı kart gördü.

ARDA TURAN'SIZ PENALTILAR

82. dakikada Oleg Ocheretko kırmızı kart görürken yoğun itirazlarda bulunan Arda Turan, hakem tarafından tribüne gönderildi. Penaltılarda takımının başında olamayan Arda hoca, 4-3'lük mağlubiyeti tribünden izlemek zorunda kaldı.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ PANATHINAIKOS OLDU

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda boy göstermeye hak kazanan Samsunspor'un rakibi, Panathinaikos oldu.