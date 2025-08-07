Ballon d'Or 2025: En iyiler duyuruldu!

Ballon d'Or için 2025 yılı adayları belli oldu. France Football tarafından dağıtılan ödül için bu yıl 30 futbolcu listeye girmeyi başardı.
Ousmane Dembélé
Gianluigi Donnarumma
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Serhou Guirassy
Viktor Gyökeres
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Robert Lewandowski
Alexis Mac Allister
Lautaro Martinez
Kylian Mbappé
Scott McTominay
Nuno Mendes
Joao Neves
Michael Olise
Cole Palmer
Pedri
Raphinha
Declan Rice
Fabian Ruiz
Mohamed Salah
Virgil van Dijk
Vinicius Jr.
Vitinha
Florian Wirtz
Lamine Yamal
Adaylar arasında deneyimli yıldızlar kadar genç yeteneklerin fazlalığı da dikkat çekti. An itibarıyla Robert Lewandowski, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi tecrübeli futbolcular listeye girerken; ayrıca Desire Doue, Joao Neves ve Michael Olise gibi kariyerinin başındaki isimler de Ballon d’Or için yarışmaya hak kazandı.