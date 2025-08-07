Ballon d'Or 2025: En iyiler duyuruldu!

Ballon d'Or için 2025 yılı adayları belli oldu. France Football tarafından dağıtılan ödül için bu yıl 30 futbolcu listeye girmeyi başardı.

BALLON D'OR İÇİN 30 KİŞİLİK LİSTE

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

PUANLANACAK İSİMLERDE TATLI TEZATLAR

Adaylar arasında deneyimli yıldızlar kadar genç yeteneklerin fazlalığı da dikkat çekti. An itibarıyla Robert Lewandowski, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi tecrübeli futbolcular listeye girerken; ayrıca Desire Doue, Joao Neves ve Michael Olise gibi kariyerinin başındaki isimler de Ballon d’Or için yarışmaya hak kazandı.