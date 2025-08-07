Menü Kapat
Spor
Ballon d'Or 2025: En iyiler duyuruldu!

Ballon d'Or 2025'in listesi açıklandı. Dünyanın en iyi futbolcuları, büyük ödül için puanlama sistemine dahil edildi.

Ballon d'Or 2025: En iyiler duyuruldu!
Ballon d'Or için 2025 yılı adayları belli oldu. France Football tarafından dağıtılan ödül için bu yıl 30 futbolcu listeye girmeyi başardı.

BALLON D'OR İÇİN 30 KİŞİLİK LİSTE

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Ballon d'Or 2025: En iyiler duyuruldu!

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Ballon d'Or 2025: En iyiler duyuruldu!

PUANLANACAK İSİMLERDE TATLI TEZATLAR

Adaylar arasında deneyimli yıldızlar kadar genç yeteneklerin fazlalığı da dikkat çekti. An itibarıyla Robert Lewandowski, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi tecrübeli futbolcular listeye girerken; ayrıca Desire Doue, Joao Neves ve Michael Olise gibi kariyerinin başındaki isimler de Ballon d’Or için yarışmaya hak kazandı.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ HANGİ ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ?
20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için 10 kişilik listede yer almıştı.
