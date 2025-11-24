Başakşehir Trabzonspor Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta müsabakası için Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçın hakemi Halil Umut Meler.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, Umut, Shomurodov, Deniz, Harit, Selke.

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Visca, Onuachu.

MAÇ ÖNCESİ DURUM

2 maçtır üst üste galibiyet yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi bu duruma son vermek isterken ev sahibi Başakşehir de 3 puan için sahada.

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük çaldı.