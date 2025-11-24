Başakşehir Trabzonspor Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta müsabakası için Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçın hakemi Halil Umut Meler.
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, Umut, Shomurodov, Deniz, Harit, Selke.
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Visca, Onuachu.
2 maçtır üst üste galibiyet yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisi bu duruma son vermek isterken ev sahibi Başakşehir de 3 puan için sahada.
1' Maçta ilk düdük çaldı.