12°
Yaşam
Sadece ekmek almaya gitmişti! Babasını o halde görünce feryat etti: 'Böyle iş mi olur'

Antalya'da feci trafik kazası görenlerin yüreklerini burktu. Ekmek almak için sokağa çıkan yaşlı adam karşıdan karşıya geçmek isterken kepçenin altında kaldı. Oğlu babasını o halde görünce tepki gösterdi.

Sadece ekmek almaya gitmişti! Babasını o halde görünce feryat etti: 'Böyle iş mi olur'
'da ASAT tarafından taşeron firma aracılığıyla yürütülen içme suyu hattı çalışmasında kepçe operatörü yaşlı adama çarptı. Oğlu babasını o halde görünce şoföre "Böyle iş mi olur" diyerek tepki gösterdi.

Sadece ekmek almaya gitmişti! Babasını o halde görünce feryat etti: 'Böyle iş mi olur'

FECİ BİÇİMDE HAYATINI KAYBETTİ

Saat 17.00 sıralarındaki olayda evinin karşısından ekmek almak isteyen Okan Işık (81), yoldan karşıya geçmek için çalışma yapan kepçenin arkasından yürüdüğü sırada kepçenin çarpmasıyla yere savruldu. Çenesinden, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kepçenin altından çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Okan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sadece ekmek almaya gitmişti! Babasını o halde görünce feryat etti: 'Böyle iş mi olur'

OĞLU FERYAT ETTİ: "BÖYLE İŞ Mİ OLUR!"

Olay yerinde iş yeri bulunan yaşlı adamın oğlu büyük üzüntü yaşadı. Uzun süre gözyaşı döken oğlu, kepçe operatörüne "Böyle iş mi olur" diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar da taşeron firma çalışanı E.G.'ye tepki gösterirken, emniyet güçleri kalabalığı sakinleştirerek kepçe operatörünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Sadece ekmek almaya gitmişti! Babasını o halde görünce feryat etti: 'Böyle iş mi olur'

BALKONDA OTURURKEN ACI HABERİ ALDI

Olay sırasında evde bulunan Okan Işık'ın eşi ise, eşinin hayatını kaybettiğini balkondan öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#antalya
#ölüm
#olay
#iş kazası
#Kepçe Kazası
#Yaşam
