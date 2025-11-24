Menü Kapat
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Antalya'da sahilleri talan ettiler: 50 kamyon çalmışlar!

Antalya'da Manavgat sahillerinden çalınan plaj kumları operasyonla geri getirildi. 50 kamyona yüklenen kumlar yapılan operasyonla geri getirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
19:08
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
19:34

'nın ilçesinde gece saatlerinde sahillerden kum çalanlar tespit edildi. İnşaatta kullanmak için çalındığı tespit edilen kumlar operasyonla geri getirildi.

Antalya'da sahilleri talan ettiler: 50 kamyon çalmışlar!

5 KAMYON 3 KEPÇE TESPİT EDİLDİ


Manavgat İlçe Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına düzenledi. Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da sahilleri talan ettiler: 50 kamyon çalmışlar!

KUM HIRSIZLARINA MÜCADELE BAŞLATILDI

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

Antalya'da sahilleri talan ettiler: 50 kamyon çalmışlar!

FOTOKAPAN KURULACAK

Manavgat İlçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler.

Antalya'da sahilleri talan ettiler: 50 kamyon çalmışlar!

50 KAMYON PLAJ KUMU TEKRAR DÖKÜLDÜ

Araştırmalarını sürdüren Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, çalınan plaj kumlarının doğal alanına geri döndürülmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda sahilden alındığı tespit edilen kumların üç ayrı nokta olduğunu tespit eden ekipler, 50 kamyon kumu çalındığı Ulualan sahilindeki bölgeye geri döktü.

Antalya'da sahilleri talan ettiler: 50 kamyon çalmışlar!
