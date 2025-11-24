Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Ankara'da! Erdoğan'dan Togg'a rakip Hyundai'nin Türkiye yatırımına farklı yorum

Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'a rakip olacak Hyundai'nin Türkiye'de elektrikli araç üretimine geçecek olmasını "Memnuniyet verici." olarak değerlendirdi. 2 ülke arasında Nükleer Mutabakat Anlaşması imzalandı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Ankara'da! Erdoğan'dan Togg'a rakip Hyundai'nin Türkiye yatırımına farklı yorum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 20:14

Resmi ziyaret kapsamında 'ye gelen Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

2 liderin ve heyetlerin görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalar yapıldı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun bir süre sonra Güney Kore'den cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık. Kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik.

"HYUNDAI'NİN İZMİT'TE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEK OLMASI BİZİ MEMNUN ETTİ"

Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesine de dikkat çektik.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Ankara'da! Erdoğan'dan Togg'a rakip Hyundai'nin Türkiye yatırımına farklı yorum

Hyundai şirketinin İzmit'teki fabrikasında yaptığı yeni yatırımla elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

Bu yatırımla yerli ve milli markamız Togg’dan sonra ülkemizde tamamen elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Ülkemizde yatırım yapacak üretim istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum.

"SAVUNMA SANAYİNDE DE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK"

Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projeleri imza attık. Altay tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri.

Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı bu alandaki çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Ankara'da! Erdoğan'dan Togg'a rakip Hyundai'nin Türkiye yatırımına farklı yorum

Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor. Az önce Kore elektrik şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan zaptı önemli adım olarak görüyorum.

"TÜRKİYE VE GÜNEY KORE GAZZE'DE 2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNUYOR"

Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.

Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz.

Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz."

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Ankara'da! Erdoğan'dan Togg'a rakip Hyundai'nin Türkiye yatırımına farklı yorum

Güney Kore Cumhurbaşkanı da düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lee Jae Myung'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kore Savaşı sırasında kurulan dostluğumuz 1950 yılında diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesi sağlam temel oluşturmuştur. Bu güçlü temel üzere Kore ve Türkiye stratejik ortak seviyesine yükseltmiş, geniş bir alanda işbirliğini sürekli olarak derinleşmiştir.

"SİNOP NÜKLEER SANTRALİ'NDE MUTABIK KALDIK"

Türkiye, Koreli firmaların Avrupa pazarına açılmasında önemli rol oynamıştır. Karşılıklı olarak konuları kapsamlı bir biçimde ele aldık. İki ülke arasındaki dayanışmayı derinleşecek konularda kapsamlı şekilde değindik. Karşılıklı güven temelinde savunma alanı, eğitim ve diğer alanlarda ortak iş birliğini sürdürme kararlığındayız. Altay'da olduğu gibi başarılı örneklerin çoğaltılmasını bekliyoruz. Sinop Nükleer Santrali meselesinde sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin gerekli ilgiyi göstereceği konusunda mutabık kaldık.

"KAN PLAZMASI KAN KARDEŞLİĞİ BAĞLAMINDA ÖNEMLİDİR"

Türkiye'nin yerli üretimde yürüttüğü projelerde memnuniyet duyuyoruz. Kan plazması iki ülke arasında kurulan kan kardeşliği bağlamında önemlidir. Altyapı sektöründe Çanakkale Köprüsü, Avrasya projesinde ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. Altyapı alanında ortak iş birliğimizi güçlendireceğiz. İleride altyapı alanındaki ortak çalışmalarımızın daha da sağlamlaştırılmasını ümit ediyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka alanında ilişkilerin derinleştirilmesinin kararlılığındayız. Rüzgar enerjisi alanında imzalanan işbirliği mutabakatını takdirle karşılıyoruz. Özel sektörde ortak girişimlerinin daha da güçlendirilmesini temenni ediyorum.

İki ülke arasında karma ekonomik komisyon toplantısını 10 yıl arayla yeniden başlatması noktasında anlaştık. İşbirliği geç olursa hiç yapmamakla aynıdır. O yüzden her şeyi erkenden hızla yapmanın önemini söyledi ve tamamen katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ben bölgesel ve küresel meselelerde fikir alışverişinde bulunduk. Kuzey Kore'ye karşı hükümetimizin politikasına Türkiye'nin istikrarlı desteğine teşekkür ediyorum. Ortadoğu'da barış çabalarınızı büyük takdirle karşılıyoruz. Kore'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sorununa katkıda bulunmak amacıyla insani yardımı son derece anlamlı buluyorum. Halklar arasında bağları daha da güçlendirmeye hazırız."

