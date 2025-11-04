Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Spor
Editor
 04.11.2025

Başakşehir'den Erol Bulut'un 'casusluk' iddiasına cevap

Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, kırmızı-beyazlı kulübün içinden birinin antrenman bilgilerini ve analizlerini rakip teknik adamlara aktardığını söylemesi lige damga vurdu. Erol Bulut'un casusluk açıklamalarının ardından Başakşehir cephesinden cevap geldi.

Başakşehir'den Erol Bulut'un 'casusluk' iddiasına cevap
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 14:17

RAMS , Teknik Direktörü 'un 'Geçen hafta Başakşehir maçından önce kulübün içerisinde olan birisi bütün bilgileri rakip takıma, 'e aktarmış' şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor-Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.

Başakşehir'den Erol Bulut'un 'casusluk' iddiasına cevap

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz.

Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır.

İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz" denildi.

Beşiktaş'ta hareketlilik! Serdal Adalı'dan acil toplantı kararı
#Futbol
#Futbol
#başakşehir
#antalyaspor
#nuri şahin
#erol bulut
#Taktik Sızdırma
#Fair-play
#Spor
