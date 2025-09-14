Beşiktaş sil baştan! Kariyeri çok ilginç başladı: 12 futbolcu geldi, 25 isim gitti

Kendi evinde Başakşehir’i 2-1 yenen Beşiktaş’ta hem kadro hem oyun planı açısından büyük değişiklikler görüldü. Takıma yeni dahil olan El-Bilal Toure, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağ, Cerny gibi isimler gösterdiği performansla taraftarı adeta coşturdu. Yaz transfer döneminde büyük değişiklikler yapan Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solkjaer ile yolları ayrıldı ve kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın göreve getirildi.

12 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Kartal, yaz transfer döneminde kadrosunu 12 yeni oyuncuyla güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, iki gün önce sona eren birinci transfer ve tescil döneminde Orkun Kökçü, Tiago Djalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva ile sözleşme imzaladı.

25 OYUNCUYA VEDA EDİLDİ

Bu dönemde siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, kadroda düşünülmeyen birçok futbolcuyla da yolları ayırdı. Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Kerem Atakan Kesgin ve Tayfur Bingöl bonservisle gönderilirken; Moatasem Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Emrecan Terzi, Azad Demir, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan ise farklı kulüplere kiralık olarak gitti.

Ayrıca Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain’in sözleşmeleri de belli ücretler karşılığında feshedildi.

SERGEN YALÇIN'IN İKİNCİ DÖNEMİ

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre ekibi Lausanne’a 1-0 kaybedince Norveçli teknik adamın görevine son verildi.

Solskjaer’in yerine de takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Siyah-beyazlı takımda 2019-2020 sezonundan sonra ikinci dönemini yaşan 52 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.

EN SES GETİREN TRANSFER ORKUN KÖKÇÜ OLDU

Kara Kartal’ın yaz transfer döneminde en ses getiren transferi Orkun Kökçü oldu. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu Portekiz ekibi Benfica’dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Orkun, 13 Temmuz 2025 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. 24 yaşındaki oyuncunun mukavelesindeki şartların gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş, 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Orkun Kökçü ile 4 yıllık kontrat imzalayacak.

REKORU ELİNDE BULUNDURAN OYUNCULAR GÖNDERİLDİ

Mevcut durumda kiralık olarak siyah-beyazlı takımda yer alan Orkun Kökçü ve Tammy Abraham’ın sözleşmelerindeki şarta bağlı zorunlu satın alma maddeleri henüz gerçekleşmediği için hala siyah-beyazlı kulübün ‘en pahalı transferleri’ ünvanını ellerinde tutan Al Musrati ve Ernest Muçi’ye de bu dönemde veda edildi.

Bir önceki yönetim döneminde 11 milyon Euro’ya kadroya katılan Al Musrati, sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyecek. Yine aynı süreçte 10 milyon Euro bonservis ödenen Ernest Muçi de satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Trabzonspor’a kiralandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN EN SKORER İSİMLERİYLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda oynanan maçlarda en çok gol katkısı sağlayan 5 isim sırasıyla Immobile (19), Rafa Silva (18), Gedson Fernandes (12), Joao Mario (7) ve Ernest Muçi'ydi (7). Kara Kartal’da bu futbolcuların 4’ü takımdan gönderildi. Söz konusu oyuncular arasında siyah-beyazlı formayı giymeye devam eden tek futbolcu Rafa Silva kaldı.

GEDSON FERNANDES, SPARTAK MOSKOVA’YA TRANSFER OLDU

2024-2025 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında en fazla forma giyen isimlerden biri olan Gedson Fernandes de siyah-beyazlılara veda etti. 49 maçla takımın en istikrarlı oyuncularından olan Portekizli orta saha, aynı sayıda maça çıkan Rafa Silva ile geçtiğimiz sezon zirveyi paylaşmıştı. Gedson, 20 milyon 779 bin 220 Euro karşılığında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’ya transfer oldu.

FORVET HATTI DEĞİŞTİ

Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda forvet hattında Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile gol arıyordu. Kartal, bu mevkiyi de adeta yeniden kurdu.

Immobile’nin mukavelesini fesheden siyah-beyazlılar, geNç futbolcu Semih’i de İtalyan takımı Cagliari’ye kiraladı. Bu oyuncuların yerine ise Tammy Abraham ile El Bilal Toure kadroya katıldı. Abraham, şu ana kadar toplam 9 maça çıkarken, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Toure de 2 Süper Lig müsabakasında rakip fileleri 1 kez sarsmayı başardı.

CENGİZ ÜNDER’İN KARİYERİ GOLLE BAŞLADI

Kara Kartal, birinci transfer ve tescil döneminde özellikle Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği milli futbolcu Cengiz Ünder’i, Fenerbahçe’de kiralık olarak renklerine bağladı. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına Dolmabahçe’de Rams Başakşehir karşısında çıkan Cengiz, 90+1. dakikada ağları sarsarak hem Beşiktaş kariyerine golle başladı hem de takımına 3 puanı kazandırdı. Beşiktaş’ta bu yaz transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şöyle:

Gelenler: David Jurasek (Benfica), Tammy Abraham (Roma), Orkun Kökçü (Benfica), Wilfred Ndidi (Leicester City), Taylan Bulut (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Rangers), El Bilal Toure (Atalanta), Tiago Djalo (Juventus), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Jota Silva (Nottingham Forest)

Gidenler: Gedson Fernandes (Spartak Moskova), Keny Arroyo (Cruzeiro), Bakhtiyor Zaynutdinov (Dinamo Moskova), Moatasem Al-Musrati (Verona), Jackson Muleka (Al Kholood), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Onur Bulut (RAMS Başakşehir), Arthur Masuaku (Sunderland), Ciro Immobile (Bologna), Fahri Kerem Ay (İstanbulspor), Yakup Arda Kılıç (Novi Pazar), Göktuğ Baytekin (Sakaryaspor), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Elan Ricardo (Athletico Paranaense), Can Keleş (Kocaelispor), Jean Onana (Genoa), Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor), Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Emrecan Terzi (Serikspor), Azad Demir (Galata SK), Alex Oxlade-Chamberlain (Kulüpsüz), Ernest Muçi (Trabzonspor), Tayyip Talha Sanuç (Gaziantep FK), Joao Mario (AEK) ve Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)