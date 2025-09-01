Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın ile yeni bir döneme giren Beşiktaş, kadroda istenmeyen oyuncuları yollamaya devam ediyor. Performansı eleştirilen Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa ile yeniden anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu, şarta bağlı opsiyonla kiralanacak.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

ONANA'NIN 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Onana önceki sezon Marsilya'ya geçen sezon da Genoa'ya kiralandı. Satın alma opsiyonları kullanılmayan Onana'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

