 Murat Makas

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş transfere ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu
IHA
01.09.2025
16:05
01.09.2025
16:14

Sergen Yalçın ile yeni bir döneme giren , kadroda istenmeyen oyuncuları yollamaya devam ediyor. Performansı eleştirilen 'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği ile yeniden anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu, şarta bağlı opsiyonla kiralanacak.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu

ONANA'NIN 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Onana önceki sezon Marsilya'ya geçen sezon da Genoa'ya kiralandı. Satın alma opsiyonları kullanılmayan Onana'nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Sergen Yalçın 'hayran kaldım' demişti, Almanya'dan geliyor
ETİKETLER
#beşiktaş
#serie a
#jean onana
#Genoa
#Kiralık Transfer
#Spor
