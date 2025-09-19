Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'dan temkinli yaklaşım: "Çok konuşmak istemiyorum"

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe deplasmanından 3-0 mağlup döndü. Siyah beyazlı futbolcular, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'dan temkinli yaklaşım:
BeIN Sport
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 23:44
|
19.09.2025
19.09.2025
saat ikonu 23:44

'ta ve Demir Ege Tıknaz, müsabakasını değerlendirdi. Genç futbolcular, farklı detaylara dikkat çekti.

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'dan temkinli yaklaşım: "Çok konuşmak istemiyorum"

DEMİR EGE TIKNAZ'DAN TEMKİNLİ İFADELER

"Kötü oynadık. Maçlara kötü başlıyoruz: Buna çözüm bulmalıyız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş her zaman kazanmak için sahaya çıkar. Beraberliği bile düşünmüyorduk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Oyun çok durdu, tartışmalı pozisyonlar var. Çok konuşmak istemiyorum, ceza almamak için. Benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu oldu zaten."

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'dan temkinli yaklaşım: "Çok konuşmak istemiyorum"

RIDVAN YILMAZ'DAN 'MÜCADELE' VURGUSU

"Buraya kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yeterince mücadele edemediğimiz için kaybettik. Pozitif olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN MAÇ SONUNDA MESAJ VERDİ Mİ?
Genç hoca, takıma dair çarpıcı ifadeler kullandı ve çalışmalarına rağmen hatalar olduğunu belirtti.
