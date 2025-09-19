Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'dan temkinli yaklaşım: "Çok konuşmak istemiyorum"

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, Göztepe müsabakasını değerlendirdi. Genç futbolcular, farklı detaylara dikkat çekti.

DEMİR EGE TIKNAZ'DAN TEMKİNLİ İFADELER

"Kötü oynadık. Maçlara kötü başlıyoruz: Buna çözüm bulmalıyız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş her zaman kazanmak için sahaya çıkar. Beraberliği bile düşünmüyorduk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Oyun çok durdu, tartışmalı pozisyonlar var. Çok konuşmak istemiyorum, ceza almamak için. Benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu oldu zaten."

RIDVAN YILMAZ'DAN 'MÜCADELE' VURGUSU

"Buraya kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yeterince mücadele edemediğimiz için kaybettik. Pozitif olarak çalışmaya devam edeceğiz."