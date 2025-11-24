Menü Kapat
Beşiktaş'ta flaş Dick Advocaat iddiası! 'Belki geri dönerler'

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı sonrası tribünlerin bir kısmı Sergen Yalçın ve yönetim istifaya davet edilirken gözler Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat haberine çevrildi. Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat’a teklif yaptığı iddia edildi. Hollandalı teknik adamın yardımcılığını yapan Cor Pot, Ole Gunnar Solskjaer gelmeden önce yapılan teklifi anlattı.

Beşiktaş'ta flaş Dick Advocaat iddiası! 'Belki geri dönerler'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 15:38

Evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta adeta alınan sonuçlar sebebiyle kriz yaşanıyor. Maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetime tepkiler yükseldi.

Beşiktaş'ta flaş Dick Advocaat iddiası! 'Belki geri dönerler'

SERGEN VE YÖNETİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Tribünlerin bir bölümü Sergen Yalçın ve yönetimi istifaya davet etti. Beşiktaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken gözler Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat’a çevrildi.

Beşiktaş'ta flaş Dick Advocaat iddiası! 'Belki geri dönerler'

Beşiktaş’ın Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmadan önce, bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat’a teklif yaptığı iddia edildi. Hollandalı teknik adamın yardımcılığını yapan Cor Pot, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BELKİ TEKRAR DÖNERLER"

Pot yaptığı açıklamada, "Dick Advocaat'ın ne yapacağını asla bilemezsiniz; belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce gelmişlerdi ama son anda Solskjaer geldi. Kim bilir, belki tekrar dönerler." İfadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta flaş Dick Advocaat iddiası! 'Belki geri dönerler'

Başarılı çalıştırıcı, 2016/17 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Advocaat, 2024'ten bu yana Curaçao Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

ELEMELERDE TARİHİ BAŞARI

Gelecek yaz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nın CONCACAF Elemeleri’nde Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, grubunu ilk sırada tamamlayıp turnuvaya katılım hakkı elde etti.

Trinidad ve Tobago, Jamaika ve Bermuda ile aynı grupta yer alan Curaçao, 6 maç sonunda yenilmezken 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı ve grubunda ilk sırada yer aldı.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
