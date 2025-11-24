Emeklilere 'sakın hafife almayın' uyarısı! Cep yakacak emeklilik maliyetleri belli oldu

SAĞLIK HİZMETLERİ MALİYETLERİ

Yapılan araştırmalarda dünya genelinde emeklilik dönemi boyunca tıbbi ve sağlık harcamalarına ortalama 172.500 dolar olduğu belirtiliyor. Diş bakım, reçetesiz ilaçlar, kişisel bakım ürünleri bu maliyete bazen dahil olamayabiliyor. Özel hastanelere başvuru gibi faaliyetler de cep yakabiliyor. Uzun süreli kişisel bakımlar da dikkat edilmesi gereken husular arasında.