SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emeklilere 'sakın hafife almayın' uyarısı! Cep yakacak emeklilik maliyetleri belli oldu

Kasım 24, 2025 15:16
1
Emeklilere 'sakın hafife almayın' uyarısı

Dünya genelinde emeklilere birikim ve harcama konusunda uyarı yapıldı. Yeni yıla girmeden önce yapılan araştırmalarda emekli vatandaşların harcama yaptığı ve giderlerinin katlandığı 5 maliyet sıralandı. İşte detaylar...

2

Asgari ücret toplantıları merakla beklenirken binlerce emekliyi ilgilendirecek gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yeni yılda emeklilik planları arasında ihtiyaç giderleri ilk sırada yer alıyor.

3

Goldman Sachs dünya genelinde emeklilik araştırması yaptı. Araştırmalara göre finansal sıkıntıya uğramamak için çeşitli öneriler ve maliyetler sıralandı.

4

Emekli vatandaşlara 2026 için fazla harcamaların olduğu alanlar sıralandı. Maliyetler göz önünde bulundurulduğunda hafife alınmaması gereken harcamalar konusunda uyarı yapıldı. İşte ememeklilerin dikkat etmesi gereken faaliyetler:

5

SAĞLIK HİZMETLERİ MALİYETLERİ

Yapılan araştırmalarda dünya genelinde emeklilik dönemi boyunca tıbbi ve sağlık harcamalarına ortalama 172.500 dolar olduğu belirtiliyor. Diş bakım, reçetesiz ilaçlar, kişisel bakım ürünleri bu maliyete bazen dahil olamayabiliyor. Özel hastanelere başvuru gibi faaliyetler de cep yakabiliyor. Uzun süreli kişisel bakımlar da dikkat edilmesi gereken husular arasında.

6

KONUT GİDERLERİ

Birçok insan emeklilikteki konut masraflarını küçümsüyor çünkü bir noktada yeni bir çatıya veya yeni bir fırına ihtiyaç duyabileceğini unutuyor. Sigortası, emlak vergisi, elektrik, su, doğalgaz, tamir ve bakım masraflarının küçümsenmemesi konusunda emekliler uyarılıyor.

7

ENFLASYON

Enflasyon, belirli bir fatura keseceğiniz bir masraf olmasa da zamanla birçok faturanızın tutarını sessizce artıracak ve birikimlerinizin satın alma gücünü önemli ölçüde azaltacak.

8

Sosyal Güvenlik yardımları ise, yaşam maliyeti neredeyse her yıl enflasyon artışından etkileniyor. Araştırmalarda enflasyon verilerinin dikkate alınması gerektiği ve birikimlerin ilerleyen senelerde yarı yarıya inebileceği belirtiliyor.

9

VERGİLER

Yapılan alışverişler, ödenen faturalarda vergi tutarlarına iyi bakılması gerekildiğinin altı çizildi. Emeklilerin iyi bir tasarruf için vergi giderlerini hesaplamaları gerektiği belirtiliyor.

10

SEVDİKLERİNİZ!

Bazı yakın çevrenizdeki insanlar ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde sizden borç para isteyebiliyor. Küçük miktarlarda olsa verilen borçlar, yapılan bağışlar, hobi olarak yapılan alışverişler ekstra bir maliyet oluşturuyor.

