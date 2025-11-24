Adana Demirspor'da alacak krizi büyüdü! Tesislere icra geldi

Kategoriler
Trendyol 1. Lig ekiplerden Adana Demirspor'da ekonomik kriz büyüyor. 1 yıldır maaş alamayan personeller kulübü icraya verdi.
Polis eşliğinde tesislere gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemlerine başladı. Maddi sorunların uzun süredir çözülemediği kulüpte sessizlik dikkat çekti.
Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, üst üste aldığı cezalar nedeniyle eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor.