Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Mahalleli korku içinde! Evini yakıp balkondan izledi!

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen 55 yaşındaki A.E. isimli vatandaş evini ateşe verip balkona çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yangında bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Mamak ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan 55 yaşındaki A.E.'nin dairesini ateşe verdiği iddia edildi. İddiaya göre akıl sağlığı yerinde olmadığı öne sürülen A.E.'nin daha önce de sakinlerini ettiği belirtildi. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını ifade ederek, dairesini ateşe verdiği öne sürülen A.E.'nin kendilerini sürekli tehdit ettiğini dile getirdi. Bina sakinleri yetkililere çağrıda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalleli korku içinde! Evini yakıp balkondan izledi!

"BİNAYI YAKACAĞIM İNSANLARI KESECEĞİM DEDİ"

Evini yakan şahsın psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Nesimi Öcal, "Olay dün akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Yanan daire kapı komşumuz. Yangını ilk çocuğum hissetti, baba çatıdan sesler geliyor dedi. Ben de ses gelemez, kapalı her yer dedim. Daha önce şahsın binamızın önünde binayı yakacağım, insanları keseceğim, tehditlerini duymuştum. Hemen dairemden çıktım, yanan dairenin kapısının önüne doğru gittim. Kapı deliklerinden siyah dumanın yüzüme doğru geldiğini hissettim. Daha sonra aşağı indim, binanın ana gazını kapattım. Komşulara bağırdım, itfaiye haber verin, var, bana yardım edin diye bağırdım. Ondan sonra dışarı çıktık, itfaiye araçları geldi. Polis ekipleri geldi, önlemleri aldılar, olay bu şekilde yaşandı. Evini yakan şahsın ruhsal sıkıntıları vardı. Eşi ölmeden önce eşiyle çok kavga ederdi, iki günde bir eve polis gelirdi. Eşi öldükten sonra kızını kabul etmedi, sokağa attı kızını. Evinde kedi beslemeye başladı, kedilerle konuşuyordu. Bütün apartmanı, mahalleyi tehdit etmişti. Karşı binadaki küçük çocuğu babasının yanında, senin çocuğunu iki gün sonra keseceğim, doğrayacağım diye tehdit etmişti. Ruhsal sorunları olduğu için böyleydi" dedi.

Mahalleli korku içinde! Evini yakıp balkondan izledi!

"SOKAKTAKİ HİÇ KİMSENİN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Apartman sakinleri olarak can güvenliklerinin olmadığını ifade eden apartman sakini Mehmet Hökerek, "Şahıs evini yaktıktan elinde bıçakla balkonun köşesinde bekliyormuş. Bunu sonradan itfaiyeci arkadaşlar içeri girdiğinde öğrendik. İtfaiyeci arkadaşa bıçakla saldırmış, itfaiyeciler elinden almış bıçağı. Şahsın ruhsal sıkıntıları var. Burada tehdit etmediği insan kalmadı. Biz eşimizi, çocuğumuzu merdivenlerde tek başına bırakamıyoruz, gece gündüz takip ediyoruz. Çünkü şahsın ne yapacağı belli değil. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bu binadaki ve sokaktaki hiç kimsenin can güvenliği yok. Tekrar geldiği zaman daha kötü şeylerle karşılaşabiliriz" diye konuştu.

Mahalleli korku içinde! Evini yakıp balkondan izledi!
Minibüs alev topuna döndü, yangın diğer araçlara da sıçradı! Korkutan anlar kamerada
Antalya'daki yangında anne ve hemşire kızının ölümüne sebep olan kişi torun çıktı! Mahkeme kararını verdi
ETİKETLER
#yangın
#polis
#yaralı
#tehdit
#tehdit
#apartman
#güvenlik
#psikolojik sorunlar
#Apartman Yangını
#Akıl Sağlığı
#Itfaiyeciler
#Yaşam
