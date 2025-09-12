Cedi Osman oynayacak mı? Ergin Ataman’dan kritik açıklama!

2025 Eurobasket yarı final maçında 12 Dev Adam ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Arena Riga’da oynanacak olan mücadele 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

RAKİP YUNANİSTAN

Karşılaşma öncesi konuşan baş antrenör Ergin Ataman, Yunanistan ve Cedi Osman’ın durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan maçı üzerinde konuşan Ataman, “Benzer bir yapı. Onlarda da çok tecrübeli 4-5 oyuncu var. Giannis Antetokounmpo gibi bir NBA yıldızı var. Benzer özelliklerimiz var. Yunanistan hücumda alan paylaşımını çok iyi yapıyor. Sloukas çok iyi organize ediyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir stratejimiz olmayacak. Şampiyonada nasıl bir basketbol oynadıysak bunu Yunanistan maçında da aynı şekilde oynayarak, mücadele ederek ve savaşarak maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

GİANNİS'E ÖNLEM ALDIK

Ataman; "Daha tehlikelisi Giannis Antetokounmpo direkt koşarak geliyor. Bununla alakalı çalışmamızı yaptık. Antetokounmpo çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Onu savunmak kolay değil, bu bir gerçek. Önemli olan onun değil Yunanistan'ın atacağı sayılar. Diğer oyunculara ekstra sayılar attırmamaya çalışacağız.” dedi.

CEDİ OSMAN KRİTİK MAÇTA OYANAYACAK MI?

Cedi Osman’ın sakatlığıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.