Cristiano Ronaldo öfkesi: Hakaret etti!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Joao Felix transferini yorumladı. İnternette genç yıldızın Suudi Arabistan'a gelmesiyle birlikte pek çok eleştiri aldığını gözeten süperstar, sert bir çıkışta bulundu.

CRISTIANO RONALDO'DAN SERT SÖZLER

Instagram'da Joao Felix'in 25 yaşında Al Nassr'a transfer olmasının eleştirildiği bir videoya, Ronaldo'dan yorum geldi. 40 yaşındaki futbolcu, "Geri zekâlılar futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor ama yine de fikir beyan ediyorlar." yazdı. Akabinde ise taraftarlar, yıldız hücumcunun cevabıyla pek çok etkileşim gerçekleştirdi.

CRISTIANO RONALDO VE AL NASSR DÖNEMİ

Al Nassr ile toplamda 109 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu süreçte 95 gol ve 20 asistlik harika bir performans sergiledi.