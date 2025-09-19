Menü Kapat
Hava Durumu
22°
 Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo öfkesi: Hakaret etti!

Cristiano Ronaldo'dan flaş bir hareket geldi. Portekizli süperstar, sosyal medyada hakaret eyleminde bulundu.

Cristiano Ronaldo öfkesi: Hakaret etti!
Burak Ayaydın
19.09.2025
19.09.2025
, Al Nassr'ın transferini yorumladı. İnternette genç yıldızın 'a gelmesiyle birlikte pek çok eleştiri aldığını gözeten süperstar, sert bir çıkışta bulundu.

Cristiano Ronaldo öfkesi: Hakaret etti!

CRISTIANO RONALDO'DAN SERT SÖZLER

Instagram'da Joao Felix'in 25 yaşında Al Nassr'a olmasının eleştirildiği bir videoya, Ronaldo'dan yorum geldi. 40 yaşındaki futbolcu, "Geri zekâlılar futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor ama yine de fikir beyan ediyorlar." yazdı. Akabinde ise taraftarlar, yıldız hücumcunun cevabıyla pek çok etkileşim gerçekleştirdi.

Cristiano Ronaldo öfkesi: Hakaret etti!

CRISTIANO RONALDO VE AL NASSR DÖNEMİ

Al Nassr ile toplamda 109 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu süreçte 95 gol ve 20 asistlik harika bir performans sergiledi.

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO AVRUPA'DA EN SON HANGİ TAKIMDAYDI?
Yıldız hücumcu, Manchester United sonrasında Al Nassr ile anlaşmıştı.
