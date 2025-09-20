Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ahmet Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Ahmet Yılmaz, İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı.





Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda grekoromen stil 77 kilogramda mindere çıkan Ahmet Yılmaz, Katarlı rakibi Saoud Berak Almefoaey’i 10-0 teknik üstünlükle, Bulgar Stoyan Kubatov’u 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.





Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Malkhas Amoyan’a yenildi. Bronz madalya mücadelesinde ise İranlı rakibi Alireza Morad Abdevali’yi 6-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.