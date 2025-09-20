Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Göztepe'de Stanimir Stoilov'dan 'fark açılabilirdi' vurgusu!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Esasen ise deneyimli hoca, maçın skoru üzerinden golcülerine mesaj verdi.

KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 00:08

'de , 'ı 3-0 ile geçti. Zafer sonrasında değerlendirmeler yapan Stanimir Stoilov, daha çok atmaları gerektiğine dikkat çekti.

GÖZTEPE'DE STANIMIR STOILOV'DAN 'GOLLER' KRİTİĞİ!

"Aslında ilk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından da ikinci golü bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Bu gollerden sonra oyun stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak, kontrataklara çıkmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon yakaladık. Beşiktaş iyi oynadı ama biz takım olarak çok iyi organize olduk ve tüm alanları çok iyi kapattık. Sıkıntımız devam ediyor. Çok fazla pozisyona girmemize rağmen bunları değerlendiremiyoruz. Daha üretken olmalıyız. Santrforlarımız bundan daha iyisini yapabilir. Çok fazla gol kaçırdık."

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE'DE GOLLERİ KİMLER ATMIŞTI?
İzmir ekibi Beşiktaş karşısında 3-0 kazanırken; Da Silva, Rhaldney ve Sabra, skor tabelasını değiştiren isimler olmuştu.
