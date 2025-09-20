Göztepe'de Stanimir Stoilov'dan 'fark açılabilirdi' vurgusu!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti. Zafer sonrasında değerlendirmeler yapan Stanimir Stoilov, daha çok gol atmaları gerektiğine dikkat çekti.

GÖZTEPE'DE STANIMIR STOILOV'DAN 'GOLLER' KRİTİĞİ!

"Aslında ilk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından da ikinci golü bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Bu gollerden sonra oyun stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak, kontrataklara çıkmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon yakaladık. Beşiktaş iyi oynadı ama biz takım olarak çok iyi organize olduk ve tüm alanları çok iyi kapattık. Sıkıntımız devam ediyor. Çok fazla pozisyona girmemize rağmen bunları değerlendiremiyoruz. Daha üretken olmalıyız. Santrforlarımız bundan daha iyisini yapabilir. Çok fazla gol kaçırdık."