Can Uzun hangi takımlı? Türkiye'de tuttuğu takım gündem oldu

Eintracht Frankfurt’un Galatasaray’ı ağırladığı maçta gol atan isimlerden biri de Can Uzun oldu. 18 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’daki etkili performansının ardından Şampiyonlar Ligi’ne de golle başladı.

CAN UZUN TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Can Uzun’un Türkiye’de hangi takımı tuttuğuna dair bugüne kadar yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada genç oyuncunun olduğu iddia edilen Galatasaray forması giyerken çekilmiş fotoğrafları paylaşılıyor. Ancak bu fotoğrafların gerçekliği konusunda herhangi bir doğrulama yok. Bunun yanında, farklı kesimler Can Uzun’un Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli olduğunu öne sürdü. Bu iddialar, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.

Türkiye’de futbolseverler genç yıldızın hangi kulübe sempati duyduğunu merak etse de Can Uzun bu konuda sessizliğini koruyor. Özellikle son dönemde artan sosyal medya paylaşımları, tartışmaları daha da yoğunlaştırdı.

CAN UZUN TÜRK MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ Mİ?

11 Kasım 2005’te Almanya’da dünyaya gelen Can Uzun, aslen Rizeli bir aileden geliyor. Futbola Ingolstadt altyapısında başlayan oyuncu, daha sonra Nürnberg’in genç takımlarında gelişimini sürdürdü. Nürnberg’deki başarılı performansıyla dikkat çekti ve 2023 yazında A takıma yükseldi. Ardından 2024 yazında Eintracht Frankfurt’a transfer oldu ve Bundesliga’da forma giymeye başladı.

Genç oyuncu, milli takım tercihini ise Türkiye’den yana kullandı. Türkiye A Milli Takımı’nı tercih ettiğini açıklayan Can Uzun, kariyerine milli formayla devam ediyor. Almanya doğumlu olmasına rağmen Türk Milli Takımı için oynama kararı alan oyuncu, genç yaşına rağmen futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

CAN UZUN BEŞİKTAŞLI MI, GALATASARAYLI MI, FENERBAHÇELİ Mİ?

