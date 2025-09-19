Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Can Uzun hangi takımlı? Türkiye'de tuttuğu takım gündem oldu

Can Uzun hangi takımlı olduğu ile ilgili daha önce açıklama yapmamıştı. Eintracht Frankfurt formasıyla Şampiyonlar Ligi’ne golle başlayan Can Uzun, futbolculuk kariyerinde attığı adımlar kadar Türkiye’de hangi takımı tuttuğu yönündeki iddialarla da konuşuluyor. Almanya’da doğan ve aslen Rizeli olan genç oyuncunun sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları, taraftarların merakını artırdı.

Can Uzun hangi takımlı? Türkiye'de tuttuğu takım gündem oldu
’un ’ı ağırladığı maçta gol atan isimlerden biri de oldu. 18 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’daki etkili performansının ardından ’ne de golle başladı.

CAN UZUN TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Can Uzun’un ’de hangi takımı tuttuğuna dair bugüne kadar yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada genç oyuncunun olduğu iddia edilen Galatasaray forması giyerken çekilmiş fotoğrafları paylaşılıyor. Ancak bu fotoğrafların gerçekliği konusunda herhangi bir doğrulama yok. Bunun yanında, farklı kesimler Can Uzun’un Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli olduğunu öne sürdü. Bu iddialar, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.

Can Uzun hangi takımlı? Türkiye'de tuttuğu takım gündem oldu

Türkiye’de futbolseverler genç yıldızın hangi kulübe sempati duyduğunu merak etse de Can Uzun bu konuda sessizliğini koruyor. Özellikle son dönemde artan sosyal medya paylaşımları, tartışmaları daha da yoğunlaştırdı.

Can Uzun hangi takımlı? Türkiye'de tuttuğu takım gündem oldu

CAN UZUN TÜRK MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ Mİ?

11 Kasım 2005’te Almanya’da dünyaya gelen Can Uzun, aslen Rizeli bir aileden geliyor. Futbola Ingolstadt altyapısında başlayan oyuncu, daha sonra Nürnberg’in genç takımlarında gelişimini sürdürdü. Nürnberg’deki başarılı performansıyla dikkat çekti ve 2023 yazında A takıma yükseldi. Ardından 2024 yazında Eintracht Frankfurt’a transfer oldu ve Bundesliga’da forma giymeye başladı.

Can Uzun hangi takımlı? Türkiye'de tuttuğu takım gündem oldu

Genç oyuncu, milli takım tercihini ise Türkiye’den yana kullandı. Türkiye A Milli Takımı’nı tercih ettiğini açıklayan Can Uzun, kariyerine milli formayla devam ediyor. Almanya doğumlu olmasına rağmen Türk Milli Takımı için oynama kararı alan oyuncu, genç yaşına rağmen futbolseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Can Uzun hangi takımlı? Türkiye'de tuttuğu takım gündem oldu

CAN UZUN BEŞİKTAŞLI MI, GALATASARAYLI MI, FENERBAHÇELİ Mİ?

Can Uzun hakkında sosyal medyada farklı iddialar gündeme geliyor. Bazı kullanıcılar genç futbolcunun Galatasaraylı olduğuna dair fotoğraflar paylaşıyor. Bunun yanında Beşiktaşlı ya da Fenerbahçeli olduğuna dair söylentiler de dolaşıyor. Ancak bu iddiaların hiçbiri oyuncunun kendisi tarafından doğrulanmış değil.

#Futbol
#Türkiye
#galatasaray
#bundesliga 2
#şampiyonlar ligi
#türkiye milli takımı
#can uzun
#can uzun
#Eintracht Frankfurt
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Alman Futbolcu
#Millî Takım Tercihi
#Aktüel
