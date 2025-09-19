Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Volkan Demirel'den Domenico Tedesco için çarpıcı sözler!

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Volkan Demirel, Domenico Tedesco hakkında konuştu. Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarıyla bir araya gelen genç antrenör, sürece dair net mesajlar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkan Demirel'den Domenico Tedesco için çarpıcı sözler!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 23:12

'nin sonrasındaki Domenico Tedesco tercihi, 'den geçer not aldı. Esasen ise Demirel, sabır konusuna dikkat çekti.

Volkan Demirel'den Domenico Tedesco için çarpıcı sözler!

VOLKAN DEMİREL'DEN DOMENICO TEDESCO KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Domenico Tedesco'ya dair konuşan Volkan Demirel, "Genç olması ve aç olması... Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir. Başarılı olur ya da olmaz, bunu zaman gösterecek. Türkiye'de sonuçlar çok önemli. İki maç berabere kalınca başarısız olunuyor. Bir kez kazanınca başarılı olunuyor. Böyle denklem kurulmaması gerekiyor. Zaman bize her şeyi gösterecek." diye konuştu. Ayrıca Jose Mourinho'nun 'Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesiyle' ilgili de 43 yaşındaki teknik adam, "Mourinho ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Gerekli yorumları yaptım. O kendi düşüncesi ve yorumudur. Saygı duymak gerekir. Ne demek istediğini kendi dünyasında benimsemiştir de söylemiştir. Fazla yorum yapmak istemiyorum." dedi.

Volkan Demirel'den Domenico Tedesco için çarpıcı sözler!

FENERBAHÇE'DEKİ SEÇİM HAKKINDA

Son olarak da Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kuruluna değinen Volkan Demirel, "İnşallah hayırlısıyla tekrar bir başkan seçilecek. Camia kimi istiyorsa o seçilecek. Kongredeki konuşmalar ve oylar da çok önemli. Hayırlısı ne ise o olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular

VOLKAN DEMİREL EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI?
Genç hoca, son olarak Bodrum FK'da görev almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha: Domenico Tedesco transfer hedefini gösterdi!
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe fedakârlığı: Kritik süreci kendisi açıkladı!
ETİKETLER
#jose mourinho
#teknik direktör
#volkan demirel
#volkan demirel
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Türk Süper Ligi
#domenico tedesco
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.