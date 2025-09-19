Volkan Demirel'den Domenico Tedesco için çarpıcı sözler!

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho sonrasındaki Domenico Tedesco tercihi, Volkan Demirel'den geçer not aldı. Esasen ise Demirel, sabır konusuna dikkat çekti.

VOLKAN DEMİREL'DEN DOMENICO TEDESCO KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Domenico Tedesco'ya dair konuşan Volkan Demirel, "Genç olması ve aç olması... Gol sevinçlerindeki tepkisi ne kadar istediğini gösteriyor. İsteyen adama da Allah her zaman verir. Başarılı olur ya da olmaz, bunu zaman gösterecek. Türkiye'de sonuçlar çok önemli. İki maç berabere kalınca başarısız olunuyor. Bir kez kazanınca başarılı olunuyor. Böyle denklem kurulmaması gerekiyor. Zaman bize her şeyi gösterecek." diye konuştu. Ayrıca Jose Mourinho'nun 'Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesiyle' ilgili de 43 yaşındaki teknik adam, "Mourinho ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Gerekli yorumları yaptım. O kendi düşüncesi ve yorumudur. Saygı duymak gerekir. Ne demek istediğini kendi dünyasında benimsemiştir de söylemiştir. Fazla yorum yapmak istemiyorum." dedi.

FENERBAHÇE'DEKİ SEÇİM HAKKINDA

Son olarak da Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kuruluna değinen Volkan Demirel, "İnşallah hayırlısıyla tekrar bir başkan seçilecek. Camia kimi istiyorsa o seçilecek. Kongredeki konuşmalar ve oylar da çok önemli. Hayırlısı ne ise o olsun." değerlendirmesinde bulundu.