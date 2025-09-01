Emiliano Martinez piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’dan atak geldi

Ederson'u Fenerbahçe'ye, Senne Lammens'i ise Manchester United'a kaptıran Galatasaray, kaleci hamlesi için baskısını artırdı.

Şampiyonlar Ligi listesini yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm çalışmalarını kaleci transferine ayırırken son dakikalarda Emiliano Martinez için görüşmeler hızlandırıldı.

Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile temasa geçti.

EMİLİANO MARTİNEZ KİMDİR?

Damián Emiliano Martínez Romero 2 Eylül 1992, Mar del Plata doğumlu.

Premier League temsilcisi Aston Villa'da ve Arjantin millî takımında kaleci mevkiinde forma giyen Arjantinli profesyonel futbolcu.

Martínez, 2017’den bu yana Amand a Mandinha ile evli.

Çiftin Santi adında bir oğlu ve Ava adında bir kızı var.

Martínez, 2018 yılında Puma ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

32 yaşındaki deneyimli eldivenin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro.