Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Emiliano Martinez piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’dan atak geldi

Kaleci arayışında olan ve Ederson ile Senne Lammens transferlerini sonuçlandıramayan Galatasaray, yönünü Emiliano Martinez'e çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emiliano Martinez piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’dan atak geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 16:22

Ederson'u Fenerbahçe'ye, Senne Lammens'i ise Manchester United'a kaptıran , hamlesi için baskısını artırdı.

listesini yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm çalışmalarını kaleci transferine ayırırken son dakikalarda Emiliano Martinez için görüşmeler hızlandırıldı.

Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için ile temasa geçti.

Emiliano Martinez piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’dan atak geldi

EMİLİANO MARTİNEZ KİMDİR?

Damián Emiliano Martínez Romero 2 Eylül 1992, Mar del Plata doğumlu.

Premier League temsilcisi Aston Villa'da ve Arjantin millî takımında kaleci mevkiinde forma giyen Arjantinli profesyonel futbolcu.

Emiliano Martinez piyasa değeri ne kadar? Galatasaray’dan atak geldi

Martínez, 2017’den bu yana Amand a Mandinha ile evli.

Çiftin Santi adında bir oğlu ve Ava adında bir kızı var.

Martínez, 2018 yılında Puma ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

32 yaşındaki deneyimli eldivenin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro.

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray neden Emiliano Martinez transferi için ısrar ediyor?
2022 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 32 yaşındaki file bekçisi, hem uluslararası tecrübesi hem de güven veren oyun tarzı nedeniyle Galatasaray yönetiminin öncelikli hedefi haline geldi.
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#kaleci
#aston villa
#Emiliano Martinez
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.