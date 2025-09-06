Menü Kapat
27°
Ergin Ataman ateş püskürdü! Eurobasket 2025'teki zafer sonrası röportajda tepki gösterdi: 'Saçmalık'

12 Dev Adam, Eurobasket 2025 son 16 aşamasında İsveç'i 85-79 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları gündem oldu. Maçın oynandığı saat yüzünden FIBA yönetimine sert çıkışan Ataman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaların devamı...

Ergin Ataman ateş püskürdü! Eurobasket 2025'teki zafer sonrası röportajda tepki gösterdi: 'Saçmalık'
Grup aşamasını namağlup tamamladıktan sonra son 16 turunda da 'i 85-79 ile geçen A Milli takımı Eurobasket 2025'te çeyrek finale yükseldi. Tarihi başarı sonrası koç 'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. TRT'ye röportaj veren Ataman, maçın erken bir saatte oynanması nedeniyle yönetimine tepki gösterdi.

Ergin Ataman ateş püskürdü! Eurobasket 2025'teki zafer sonrası röportajda tepki gösterdi: 'Saçmalık'

ATAMAN'DAN FIBA'YA TEPKİ: "YAPTIKLARI SAÇMALIK"

Karşılaşmanın erken bir saatte oynanmasını eleştiren Ergin Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var. Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız. Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık. Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar." dedi.

Ergin Ataman ateş püskürdü! Eurobasket 2025'teki zafer sonrası röportajda tepki gösterdi: 'Saçmalık'

ALPEREN ŞENGÜN: "VAZGEÇMEDİK VE KAZANDIK"

İsveç karşısında 24 sayı ve 16 ribaunt ile oynayan ise verdiği röportajda "İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12:00'de. Böyle saatlerde her takımın şansı olabilir. Ancak vazgeçmedik ve maçı kazandık." diye konuştu.

Ergin Ataman ateş püskürdü! Eurobasket 2025'teki zafer sonrası röportajda tepki gösterdi: 'Saçmalık'
ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#isveç
#ergin ataman
#fıba
#Alperen Şengün
#Eurobasket
#Spor
