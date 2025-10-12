Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Errick McCollum farkıyla Galatasaray MCT Technic kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Errick McCollum'un yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Errick McCollum farkıyla Galatasaray MCT Technic kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 23:14

Galatasaray MCT Technic, 'nde Aliağa Petkimspor'u 80-75 ile geçti. Genel olarak zorlu geçen mücadelede, Errick McCollum'un 21 sayılık katkısı maçın sonucunu belirledi.

Errick McCollum farkıyla Galatasaray MCT Technic kazandı!

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner.

Aliağa Petkimspor: Efianayi 16, Utomi 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Troy Selim Şav, Sajus 12, Boran Güler, Franke 10, Blumbergs 10, Floyd 8.

Galatasaray MCT Technic : Cummings 5, Rıdvan Öncel 6, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, Mc Collum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Bishop 9, Ahmet Bugrahan Tuncer, Muhsin Yaşar.

1.⁠ ⁠Periyot: 21-20

Devre: 43-37

3.⁠ ⁠Periyot: 65-61

Errick McCollum farkıyla Galatasaray MCT Technic kazandı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ GAİN NE DURUMDA?
Siyah beyazlılar, yeni sezona 3'te 3 ile başlamıştı.
