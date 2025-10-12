Errick McCollum farkıyla Galatasaray MCT Technic kazandı!

Kategoriler
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 80-75 ile geçti. Genel olarak zorlu geçen mücadelede, Errick McCollum'un 21 sayılık katkısı maçın sonucunu belirledi.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner.
Aliağa Petkimspor: Efianayi 16, Utomi 9, Yunus Emre Sonsırma 10, Troy Selim Şav, Sajus 12, Boran Güler, Franke 10, Blumbergs 10, Floyd 8.
Galatasaray MCT Technic : Cummings 5, Rıdvan Öncel 6, Palmer 15, Gillespie 8, White 12, Mc Collum 21, Can Korkmaz 2, Meeks 2, Bishop 9, Ahmet Bugrahan Tuncer, Muhsin Yaşar.
1. Periyot: 21-20
Devre: 43-37
3. Periyot: 65-61