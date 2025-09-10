Eyüpspor ile Manchester United masada: Transfer için anlaşma sağlandı!

Eyüpspor'da yeni transfer hedefi olarak Tyrell Malacia belirlendi. İstanbul temsilcisi, an itibarıyla Tyrell Malacia konusunda Manchester United ile anlaştı ve Hollandalı futbolcuya sözleşme sundu.

EYÜPSPOR'DA TYRELL MALACIA'NIN CEVABI BEKLENİYOR!

Eyüpspor'da Hollandalı sol bek Tyrell Malacia için hamle yapıldı! Esasen ise Eyüpspor, MANU ile 26 yaşındaki savunmacının kiralanması konusunda anlaştı ve Tyrell Malacia'nın kontratı kabul edip etmeyeceğini beklemeye başladı.

EYÜPSPOR'UN SÜRPRİZ HAMLESİ TYRELL MALACIA'NIN PERFORMANSI

Geçen sezonu PSV Eindhoven ekibinde kiralık geçiren Tyrell Malacia; hem İngiliz kulübünde hem de Hollanda devinde forma giymiş ve toplamda 21 maça çıkıp, 1057 dakika süre alabilmişti. Son olarak da Tyrell Malacia, bu süreçte hiç asist ya da gol katkısı yapamamıştı.