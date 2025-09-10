Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Eyüpspor ile Manchester United masada: Transfer için anlaşma sağlandı!

Eyüpspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig ekibi, Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Tyrell Malacia için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Eyüpspor ile Manchester United masada: Transfer için anlaşma sağlandı!
'da yeni hedefi olarak Tyrell Malacia belirlendi. İstanbul temsilcisi, an itibarıyla Tyrell Malacia konusunda ile anlaştı ve Hollandalı futbolcuya sözleşme sundu.

Eyüpspor ile Manchester United masada: Transfer için anlaşma sağlandı!

EYÜPSPOR'DA TYRELL MALACIA'NIN CEVABI BEKLENİYOR!

Eyüpspor'da Hollandalı sol bek Tyrell Malacia için hamle yapıldı! Esasen ise Eyüpspor, MANU ile 26 yaşındaki savunmacının kiralanması konusunda anlaştı ve Tyrell Malacia'nın kontratı kabul edip etmeyeceğini beklemeye başladı.

Eyüpspor ile Manchester United masada: Transfer için anlaşma sağlandı!

EYÜPSPOR'UN SÜRPRİZ HAMLESİ TYRELL MALACIA'NIN PERFORMANSI

Geçen sezonu PSV Eindhoven ekibinde kiralık geçiren Tyrell Malacia; hem İngiliz kulübünde hem de Hollanda devinde forma giymiş ve toplamda 21 maça çıkıp, 1057 dakika süre alabilmişti. Son olarak da Tyrell Malacia, bu süreçte hiç asist ya da gol katkısı yapamamıştı.

Eyüpspor ile Manchester United masada: Transfer için anlaşma sağlandı!

Sıkça Sorulan Sorular

EYÜPSPOR'DA SON DURUM NEDİR?
Süper Lig'e dengeli başlayamayan Eyüpspor'un, önümüzdeki dönemde vites yükseltmesi bekleniyor.
ETİKETLER
#transfer
#eyüpspor
#eyüpspor
#Transfer Haberleri
#Manchester United
#Manchester United
#Tyrell Malacia
#Tyrell Malacia
#Hollandalı Futbolcu
#Spor
