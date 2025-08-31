Menü Kapat
TGRT Haber
Spor


 Burak Ayaydın

Fenerbahçe İspanyol yıldızı da bu gece getiriyor!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Marco Asensio transferi de gerçekleşiyor. Sarı lacivertliler, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İspanyol yıldızı da bu gece İstanbul'a getirecek.

Fenerbahçe İspanyol yıldızı da bu gece getiriyor!
'de sürpriz transferler art arda açıklanıyor. Birkaç saat önce 'nu İstanbul'a getiren yönetim, şimdi de ile anlaşmaya vardı.

MARCO ASENSIO FENERBAHÇE'YE İMZAYI ATIYOR!

Fenerbahçe'nin her konuda söz kestiği Marco Asensio, bu gece Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmen imzayı atacak. Esasen ise sarı lacivertlilerin, yakın zamanda 'u da duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe İspanyol yıldızı da bu gece getiriyor!

MARCO ASENSIO TRANSFERİ NEDEN GECİKTİ?

İspanyol hücumcunun yüksek maaş talebini kabul etmeyen Fenerbahçe, Marco Asensio'nun indirime gitmesiyle birlikte yıldız isimle hızlıca anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe İspanyol yıldızı da bu gece getiriyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Bundan sonraki süreçte, gidecek oyunculara göre planlamalar yapılacak.
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da: Fenerbahçe transferi bitirdi!
Fenerbahçe'de galibiyet kritiği: "Geceyle gündüz gibi"
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Ederson
#Fenerbahçe Transferleri
#Marco Asensio
#Marco Asensio
#Spor
