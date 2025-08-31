Fenerbahçe İspanyol yıldızı da bu gece getiriyor!

Fenerbahçe'de sürpriz transferler art arda açıklanıyor. Birkaç saat önce Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren yönetim, şimdi de Marco Asensio ile anlaşmaya vardı.

MARCO ASENSIO FENERBAHÇE'YE İMZAYI ATIYOR!

Fenerbahçe'nin her konuda söz kestiği Marco Asensio, bu gece Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmen imzayı atacak. Esasen ise sarı lacivertlilerin, yakın zamanda Ederson'u da duyurması bekleniyor.

MARCO ASENSIO TRANSFERİ NEDEN GECİKTİ?

İspanyol hücumcunun yüksek maaş talebini kabul etmeyen Fenerbahçe, Marco Asensio'nun indirime gitmesiyle birlikte yıldız isimle hızlıca anlaşmaya vardı.