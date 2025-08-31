Fenerbahçe'de galibiyet kritiği: "Geceyle gündüz gibi"

Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrasındaki ilk Süper Lig maçında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı ve 3-1 galip geldi. Ankara'da Fenerbahçe'nin dizilişine karar veren Zeki Murat Göle, mücadelenin ardından önemli değerlendirmeler yaptı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1962212567658443159

ZEKİ MURAT GÖLE'DEN TAKIMA TEBRİK

"Oyuncularımızı tebrik etmek lazım. 3 günde 1 maç oynuyoruz uzun zamandır. Çok kısa esler verdik. Benfica maçından sonra uzun bir yolculukla Ankara'ya geldik. Buna rağmen özellikle ilk yarı oynadığımız futbol; oyunu istediğimiz yöne taşımaları, ayrıca da mücadeleleri bence mükemmeldi. İkinci yarı ise gece gündüz gibi oldu. Biraz daha takım düştü, mücadele gücü düştü ama oyunu tutmayı bildik. Bu galibiyetten ötürü oyuncularımı kutluyorum. Çok uzun süredir kulüpte profesyoneliz. Her koşula hazır olmaya çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Futbolda olabiliyor böyle durumlar. Birilerinin sorumluluk alması gerekiyor. O da bize nasip oluyor. Benim için çok büyük bir şey Fenerbahçe'de bu görevi üstlenebilmek. Herkese nasip olmaz. Bana 3 kere oldu. Yaklaşık 19 senedir kulüpte çalışıyorum. A Takım'da 3 kere böyle bir durum denk geldi. Kolay bir şey değil. Bu dönemler hep sancılı oluyor. Bunları en iyi şekilde atlatıp devam etmek lazım. Gerekeni en iyi şekilde yaptığımızı, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."