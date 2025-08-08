Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Bonservis belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibine karşı 12 Ağustos salı günü evinde play-off bileti almaya çalışacak.

Öte yandan Kanarya'da transfer operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sol kanat transferinde ilk sıraya Kerem Aktürkoğlu'nun almış ve milli yıldız için Benfica ile bir süredir temasa geçmişti.

MANŞETLERDEN İNMİYOR

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor.

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sa ı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini aktardı.

Milli yıldızın, Kanarya'nın yaptığı 22 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığının da altını çizdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da ifade edildi.

Kanarya'nın Feyenoord'a karşı turu atlaması halinde play-off'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görme taraftarı değil.

Gelinen noktada taraflar arasındaki görüşmelerin tüm sıcaklığıyla devam ettiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya Portekiz devine transfer olmuştu.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica ile çıktığı 54 maçta 16 gol atıp, 13 kez de gol pası vermeyi başardı.