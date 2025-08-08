Menü Kapat
Editor
 Merve Yaz

Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Bonservis belli oldu

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için kolları sıvadı. Portekiz medyasının da gündemine taşıdığı gelişmelerde bir sıkıtı mevcut. Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini okuyucularına duyurdu. Milli yıldız ile her konuda anlaşılırken, Benfica’ya ödenecek bonservis de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Bonservis belli oldu
, UEFA 3. ön eleme turu ilk maçında 'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibine karşı 12 Ağustos salı günü evinde play-off bileti almaya çalışacak.

Öte yandan Kanarya'da operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sol kanat transferinde ilk sıraya 'nun almış ve milli yıldız için ile bir süredir temasa geçmişti.

Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Bonservis belli oldu

MANŞETLERDEN İNMİYOR

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor.

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sa ı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini aktardı.

Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Bonservis belli oldu

Milli yıldızın, Kanarya'nın yaptığı 22 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığının da altını çizdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da ifade edildi.

Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Bonservis belli oldu

Kanarya'nın Feyenoord'a karşı turu atlaması halinde play-off'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görme taraftarı değil.

Gelinen noktada taraflar arasındaki görüşmelerin tüm sıcaklığıyla devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Bonservis belli oldu

Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya Portekiz devine transfer olmuştu.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica ile çıktığı 54 maçta 16 gol atıp, 13 kez de gol pası vermeyi başardı.

