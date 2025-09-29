Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Göreve yeni gelmişti: Tedesco resmen duyurdu

Önce teknik direktör ardından başkan değişimi yaşayan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik ekibinde önemli bir ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kısa süre önce yardımcılığına getirilen Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığını duyurdu. "O bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak" diyerek Gönül'e veda eden Tedesco, yeni bir yardımcı istemediğini de belirtti.

Trendyol 'in 7. haftasında konuk ettiği 'u Anderson Talisca (Penaltı) ve Sebastian Szymanski'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın ardından sarı lacivertlilerde yaşanan yol ayrılığı resmen açıklandı.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Göreve yeni gelmişti: Tedesco resmen duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maç sonu Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilk defa bir maçta istedikleri şekilde oyunu kontrol ettiklerini belirtti.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Göreve yeni gelmişti: Tedesco resmen duyurdu

TEDESCO ZAMAN İSTEDİ

Maça dair değerlendirmelerde bulunan İtalyan teknik adam, "Genel olarak oyunu iyi kontrol ettik. İlk defa istediğim şekilde oyunu kontrol ettik. Bu durum bana eskiden çalıştığım takımları hatırlattı. 1-0'dan sonra da çok pozisyona girdik. Bu oyunu 1-0 gerideyken de oynamamız gerekiyor. Çünkü bazen geriye de düşebilirsiniz. Zamana ihtiyacımız var." dedi.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Göreve yeni gelmişti: Tedesco resmen duyurdu

YENİ HOCA ARAYIŞI İDDİALARINA CEVAP

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için basında başka isimlerin konuşulmasına değinen Tedesco, şunları söyledi:

"Haberler beni rahatsız etmiyor. Böyle büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle de uğraşmalısınız. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Bu tarz durumları yaşadım. Belçika'da ve Rusya'da farklı yöneticilerle çalıştım. Futbolda böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi. Başkan, yardımcı olabileceği konularda bize yardımcı olmak istiyor. İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var."

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Göreve yeni gelmişti: Tedesco resmen duyurdu

Takımda birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan genç teknik adam, "Birlikte olmak çok önemli. Futbolu yalnız oynayamazsınız. Tenisi tek başınıza oynarsınız ama futbolu oynayamazsınız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Takım, bugün penaltıda bunu gösterdi. Bu yüzden takıma minnettarım. Başkan, takıma da aynı şeyi söylemişti." diye konuştu.

AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan 2 hafta önce Tedesco'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Gökhan Gönül'le ilgili iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Tedesco ile kadro seçiminde ters düşen ve sorunlar yaşadığı öne sürülen Gökhan Gönül'ün kulüple yolları ayrıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Göreve yeni gelmişti: Tedesco resmen duyurdu

Maç sonu yayıncı kuruluş beIN Sports'un "Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı mı?" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Tedesco, ayrılık iddialarını doğrulayarak şöyle konuştu:

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Göreve yeni gelmişti: Tedesco resmen duyurdu

"GÖKHAN GÖNÜL HER ZAMAN EFSANE OLARAK KALACAK"

"Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak. Kesinlikle başka bir yardımcı istemeyeceğim. Ekimizde Zeki hoca var. Bizlere çok fazla yardımcı oluyor. Böyle birisi varken onu kenara itmek varken ondan faydalanmamız gerekiyor."

