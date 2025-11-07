Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de gündem penaltı: Milan Skriniar ve Ederson da sorguladı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Milan Skriniar ve Ederson, Viktoria Plzen maçı sonrasında değerlendirmeler yaptı. Esasen ise iki yıldız, penaltı pozisyonunu özellikle gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'de gündem penaltı: Milan Skriniar ve Ederson da sorguladı!
|
07.11.2025
saat ikonu 01:37
|
07.11.2025
saat ikonu 01:40

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son dakikasındaki penaltı pozisyonu, sarı lacivertli yıldızlar için hakem kritiğini başlattı.

Fenerbahçe'de gündem penaltı: Milan Skriniar ve Ederson da sorguladı!

FENERBAHÇE'DE MILAN SKRINIAR'DAN PENALTI VURGUSU

"Zor olacağını biliyorduk. Topu tutmakta sorun yaşadığımız anlar oldu. 2. yarı daha iyiydik. Şanslar da oldu ama maalesef gol bulamadık. Netice itibarıyla gol yemediğimiz için de mutluyum. Son maçlarımız kadar yüksek seviyede değildik belki ama daha iyisini yapabiliriz, yapabileceğimizi biliyorum. Benim gördüğüm açıdan pozisyon penaltıydı. Sonrasını ve tekrarını izlemedim tabii ki. Hakemin bana söylediği şey Jhon Duran'ın ilk faulü yapan olduğuydu pozisyonda. Garip tabii ki, anlayamadım."

Fenerbahçe'de gündem penaltı: Milan Skriniar ve Ederson da sorguladı!

EDERSON DA PENALTIYI DİLE GETİRDİ

"İyi oynadığımızı düşünüyorum. Baskı yaptık ama 1 puan aldık. Açıkçası hakemin verdiği kararla alakalı penaltı olmalıydı. Hakemin kararını anlayamadım. Bir sakatlık dönemim olmuştu. Oynayabildiğim için mutluyum. Aşama aşama daha iyi oluyoruz. Kendi adıma çok daha iyisini de ortaya koymak istiyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ARENASINDA SONRAKİ MAÇI KİMİNLE?
Sarı lacivertliler, sıradaki mücadelede Ferençvaroş'u ağırlayacak.
