Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Plzen kritiği!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan maç sonu kritikleri geldi. İtalyan antrenör, çok fazla top kaybı yaptıklarına dikkat çekti.

"Zor geçti. Adam adama keskin ve savaştığımız bir maçtı. Dün bu maçın böyle geçeceğini söylemiştim. Bizim planımız direkt forvetlere oynamaktı ama 2. bölgede çok fazla top kaybettik. 3 tane net pozisyona girdik ki bir tanesini atabilsek maçı kazanacaktık. Hakem hakkında konuşmamak benim için daha iyi olur. Takımıma odaklanmak isterim. O pozisyonu hakeme sormak gerekir. Oyuna sonradan giren oyuncularımdan da özellikle memnunum. Son maçlara baktığınızda 7-8 oyuncu aynıydı, sadece Sebastian ve Oğuz'u değiştirdik bu maçta. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor."

Temsilcimiz, bu sezon özelinde ilk kez bir Avrupa deplasmanından puanla döndü.