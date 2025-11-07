Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Plzen kritiği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen beraberliği sonrasında konuştu. Genç çalıştırıcı, hakem konusuna ise özellikle yorum yapmadı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Plzen kritiği!
'de Domenico Tedesco'dan maç sonu kritikleri geldi. İtalyan antrenör, çok fazla top kaybı yaptıklarına dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Plzen kritiği!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN VIKTORIA PLZEN MAÇI TESPİTLERİ

"Zor geçti. Adam adama keskin ve savaştığımız bir maçtı. Dün bu maçın böyle geçeceğini söylemiştim. Bizim planımız direkt forvetlere oynamaktı ama 2. bölgede çok fazla top kaybettik. 3 tane net pozisyona girdik ki bir tanesini atabilsek maçı kazanacaktık. Hakem hakkında konuşmamak benim için daha iyi olur. Takımıma odaklanmak isterim. O pozisyonu hakeme sormak gerekir. Oyuna sonradan giren oyuncularımdan da özellikle memnunum. Son maçlara baktığınızda 7-8 oyuncu aynıydı, sadece Sebastian ve Oğuz'u değiştirdik bu maçta. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Plzen kritiği!

FENERBAHÇE'DEN İLK DEPLASMAN PUANI

Temsilcimiz, bu sezon özelinde ilk kez bir Avrupa deplasmanından puanla döndü.

Sıkça Sorulan Sorular

DOMENICO TEDESCO SÜPER LİG'DE NE DURUMDA?
Jose Mourinho'dan sonra takıma önemli dokunuşlar yapan İtalyan, şu ana kadar 8 maça çıkmış ve neredeyse tüm istatistiklerde zirvede yer almıştı.
