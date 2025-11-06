Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko toparlandı: Avrupa'da galibiyet geldi!

EuroLeague'in 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Asvel karşılaştı. Temsilcimiz, iki maç sonra Avrupa'da galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko toparlandı: Avrupa'da galibiyet geldi!
Burak Ayaydın
06.11.2025
06.11.2025
, Avrupa Ligi'nin () 9. haftasında Asvel'i 81-67 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler, organizasyondaki 4. galibiyetini aldı.

https://x.com/FBBasketbol/status/1986518818760315378

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya).

Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton Tucker 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birch 4, Bacot 3, Baldwin 14, Melli 12, Boston 8, Onuralp Bitim, Colson 11, Metecan Birsen.

LDLC Asvel: Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Seljaas 7, Ndiaye 10, Ngouama 3, Vautier 6, Traore 18.

1. Periyot: 18-10

Devre: 45-34

3. Periyot: 59-48

Beş faulle çıkanlar: 36.06 Birch, 39.38 Melli (Fenerbahçe).

Fenerbahçe Beko toparlandı: Avrupa'da galibiyet geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

ASVEL'DE DURUM NEDİR?
Fransa ekibi; bu maçla birlikte, sezondaki 7. yenilgisini yaşamış oldu.
#Basketbol
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#euroleague
#Asvel
#Ülker Spor Ve Etkinlik
#Spor
