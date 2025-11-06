Fenerbahçe Beko toparlandı: Avrupa'da galibiyet geldi!

Kategoriler
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Asvel'i 81-67 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler, organizasyondaki 4. galibiyetini aldı.
https://x.com/FBBasketbol/status/1986518818760315378
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya).
Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton Tucker 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birch 4, Bacot 3, Baldwin 14, Melli 12, Boston 8, Onuralp Bitim, Colson 11, Metecan Birsen.
LDLC Asvel: Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Seljaas 7, Ndiaye 10, Ngouama 3, Vautier 6, Traore 18.
1. Periyot: 18-10
Devre: 45-34
3. Periyot: 59-48
Beş faulle çıkanlar: 36.06 Birch, 39.38 Melli (Fenerbahçe).