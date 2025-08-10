Galatasaray, Avrupa devleriyle yarışta! Sürpriz bir hamle geliyor

Şampiyonluğa doymayan Galatasaray, yeni sezona galibiyetle başladı. Galatasaray, Gaziantep FK'yı Barış Alper Yılmaz(2) ve Elmalı'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Yeni sezona bomba gibi başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray yetkililerinin yıldız bir isimlerle görüştüğü öğrenildi.

Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, kaleci transferi için de birçok isimle temas halinde... Defans hattına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi listesine aldı.

25 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Repubblica Genova'nın haberine göre; Galatasaray, Genoa forması giyen Belçikalı stoper Koni De Winter ile ilgileniyor. Cimbom'un 23 yaşındaki savummacı için İtalyan ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi. Serie A ekibinin genç savunmacı için en az 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

1.91'lik futbolcuyla İtalya'dan Inter, İspanya'dan Villarreal, Portekiz'den Sporting Lisbon, İngiltere'den ise Bournemouth, West Ham ve Crystal Palace'ın ilgilendiği ifade edildi.