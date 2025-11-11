Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti

Galatasaray, sezon sonunda Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sezon sonunda yıldız isimle sözleşme yenilemeyecek olan sarı kırmızılı yönetim, forvet hattını güçlendirmek adına Trabzonspor'da oynayan ve şu an ligde gol kralı olan Paul Onuachu ile temas kurduğu ifade edildi.

OSİMHEN TAVSİYE ETTİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!

Bu sezon Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, Trabzonspor'un en etkili silahı haline geldi. Takımını adeta sırtında taşıyan 31 yaşındaki forvet, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'ın bu ilgisinde, takımın bir diğer Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in Onuachu'yu yönetime tavsiye etmesi büyük rol oynadı.

GALATASARAY KESEYİ AÇTI!

Osimhen'in olumlu referansı üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, transferi bitirmek için kararlı görünüyor. Onuachu'nun Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık 2 milyon Euro maaş alıyor.

Karadeniz ekibinin, yıldız oyuncusu için istediği bonservis bedeli ise yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde. Galatasaray yönetiminin forvet rotasyonunu yenileme planları doğrultusunda Onuachu'nun transferi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

ONUACHU GÖZ DOLDURUYOR

Onuachu Trabzonspor formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta 1034 dakika sahada kaldı. Nijeryalı forvet bu süre zarfında 8 gol atarak gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.

2023-2024 sezonundaki başarılı performansıyla da göz dolduran Nijeryalı forvet, Trabzonspor formasıyla toplamda 37 resmi maçta 25 gol attı ve 5 asist yaptı.