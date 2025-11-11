Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Editor
 Emir Yücel

Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti

Galatasaray sezon sonunda, Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Icardi yerine ise sürpriz bir isim ile görüşme yapılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin, Victor Osimhen'in de tavsiyeleri üzerine Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katacağı konuşulmaya başlandı.

Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti
, sezon sonunda Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sezon sonunda yıldız isimle sözleşme yenilemeyecek olan sarı kırmızılı yönetim, forvet hattını güçlendirmek adına 'da oynayan ve şu an ligde olan ile temas kurduğu ifade edildi.

Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti

OSİMHEN TAVSİYE ETTİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!

Bu sezon 'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, Trabzonspor'un en etkili silahı haline geldi. Takımını adeta sırtında taşıyan 31 yaşındaki forvet, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti

Galatasaray'ın bu ilgisinde, takımın bir diğer Nijeryalı yıldızı 'in Onuachu'yu yönetime tavsiye etmesi büyük rol oynadı.

GALATASARAY KESEYİ AÇTI!

Osimhen'in olumlu referansı üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar, transferi bitirmek için kararlı görünüyor. Onuachu'nun Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık 2 milyon Euro maaş alıyor.

Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti

Karadeniz ekibinin, yıldız oyuncusu için istediği bonservis bedeli ise yaklaşık 15 milyon Euro seviyesinde. Galatasaray yönetiminin forvet rotasyonunu yenileme planları doğrultusunda Onuachu'nun transferi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti

ONUACHU GÖZ DOLDURUYOR

Onuachu Trabzonspor formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta 1034 dakika sahada kaldı. Nijeryalı forvet bu süre zarfında 8 gol atarak gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor.

Galatasaray Icardi ile yollarını ayırıyor! Osimhen tavsiye etti yönetim harekete geçti

2023-2024 sezonundaki başarılı performansıyla da göz dolduran Nijeryalı forvet, Trabzonspor formasıyla toplamda 37 resmi maçta 25 gol attı ve 5 asist yaptı.

