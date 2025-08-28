Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ve Avrupa’da hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
çalışmalarını sürdüren Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

GALATASARAY'DAN SINGO AÇIKLAMASI

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Sözleşmenin süresi ve futbolcunun alacağı ücretle ilgili, "Futbolcu ile 2025-2026 Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

#Futbol
#galatasaray
#transfer
#Wilfried Singo
#As Monaco
#Spor
