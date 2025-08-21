Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'a Akanji bombası! Yıldız oyuncudan cevap geldi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve ilk iki maçını kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i rekor bedelle kadrosuna katan Cimbom'dan savunmaya hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City'den Manuel Akanji'yle ilgileniyor. Yıldız stoperden iddialara ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

21.08.2025
21.08.2025
çalışmalarına hız veren , takviyesi için Manuel Akanji'ye göz dikti. Sarı-kırmızılılar, ile görüşmelerini sürdürürken transferle ilgili yeni bir iddia geldi.

Galatasaray'a Akanji bombası! Yıldız oyuncudan cevap geldi

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray transferi bitirmeye yakın. Ek olarak 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığı ve Galatasaray'ın transferi bu hafta bitirmek istediği öne sürüldü.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1958168809363108025

Romano, bir sonraki paylaşımında ise kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından Galatasaray'ın 24 saat içinde Akanji'ye teklifini sunacağı, İsviçre'li futbolcunun teklifi kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir bilgi olmadığını ifade etti.

INSTAGRAM'DAN YANITLADI

Manuel Akanjii transfere yönelik bu iddiaların ardından Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Yıldız oyuncu, Romano'nun sonrasında silinen paylaşımının altına "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" yazdı.

Galatasaray'a Akanji bombası! Yıldız oyuncudan cevap geldi

KARİYER İSTATİSTİĞİ

Manchester City ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Manuel Akanji, kariyeri boyunca 447 maça çıkarken 17 gol ve 10 asist kaydetti.

Galatasaray'a Akanji bombası! Yıldız oyuncudan cevap geldi

