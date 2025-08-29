Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti

Galatasaray transferde gaza basmaya devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak takımın hücum gücünü oldukça yukarılara çeken sarı-kırmızılılar, savunmaya yapmaya çalıştığı takviyede de mutlu sona ulaştı. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Cim Bom, Monaco takımının formasını giyen Wilfried Singo’yu renklerine bağladı.

HEDEF ORTA SAHA

Sarı-kırmızılılar şimdi de gözünü orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevirdi. Tottenham’dan Yves Bissouma transferinde yaşanan sorun üzerine rotasını Club Brugge’un Nijeryalı yıldızı Raphael Onyedika’ya çevirdi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Cim Bom Belçika ekibiyle bonservis pazarlıklarına başlarken, oyuncu için zorunlu satın almalı kiralık teklifini iletti.

25 MİLYON EURO

Buna göre Brugge’un 25 milyon euro istediği genç oyuncu için 5 milyon euro kiralama ile beraber gelecek sene de 15 milyon euro zorunlu satın alma teklifi yapıldı.

OSİMHEN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken Osimhen’in de vatandaşının transferini çok istediği belirtildi. Cim-Bom kaleci için de çalışmalarını sürdürüyor. Ederson’dan haber bekleyen sarı-kırmızılıların Senne Lammens’i beklettiği belirtildi. Galatasaray’ın 23 yaşındaki kaleci için Antwerp ile anlaştığı ama son ana kadar Ederson’un durumunu beklediği bildirildi.