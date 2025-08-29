Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı yakalamak istiyor. Cimbom, devler liginde rakiplerinin belli olmasından sonra transferde gaza bastı. Son olarak Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katan Aslan, şimdi gözünü Belçika'ya çevirdi. İşte o isim...

Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti
transferde gaza basmaya devam ediyor. Victor ve Leroy Sane gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak takımın hücum gücünü oldukça yukarılara çeken sarı-kırmızılılar, savunmaya yapmaya çalıştığı takviyede de mutlu sona ulaştı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Cim Bom, Monaco takımının formasını giyen Wilfried Singo’yu renklerine bağladı.

Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti

HEDEF ORTA SAHA

Sarı-kırmızılılar şimdi de gözünü orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevirdi. Tottenham’dan Yves Bissouma transferinde yaşanan sorun üzerine rotasını Club Brugge’un Nijeryalı yıldızı Raphael Onyedika’ya çevirdi.

Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti

TEKLİFİ KABUL ETTİ

24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Cim Bom Belçika ekibiyle bonservis pazarlıklarına başlarken, oyuncu için zorunlu satın almalı kiralık teklifini iletti.

Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti
25 MİLYON EURO

Buna göre Brugge’un 25 milyon euro istediği genç oyuncu için 5 milyon euro kiralama ile beraber gelecek sene de 15 milyon euro zorunlu satın alma teklifi yapıldı.

Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti

OSİMHEN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken Osimhen’in de vatandaşının transferini çok istediği belirtildi. Cim-Bom kaleci için de çalışmalarını sürdürüyor. Ederson’dan haber bekleyen sarı-kırmızılıların Senne Lammens’i beklettiği belirtildi. Galatasaray’ın 23 yaşındaki kaleci için Antwerp ile anlaştığı ama son ana kadar Ederson’un durumunu beklediği bildirildi.

Galatasaray'a Singo sonrası bir bomba daha! Osimhen istedi, Dursun Özbek harekete geçti
