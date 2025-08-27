Uğurcan Çakır transferi bitti! Kale ona emanet

Trabzonspor’da sezona formda başlayan tecrübeli kaleci, Süper Lig’de oynanan son Antalyaspor mücadelesinde ise kalesinde adeta devleşti. Transfer gündeminin de en çok konuşulan ismi olan Uğurcan Çakır için önemli bir karar verildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Uğurcan Çakır’a ilgisi sürerken, özellikle sarı-lacivertlilerin Benfica karşılaşmasının ardından kaleci transferi için harekete geçtiği ifade edildi.

TRABZONSPOR TAVRINI KOYDU

Takvim'de yer alan habere göre; listenin ilk sırasında Uğurcan’ın bulunduğu iddia edilirken, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’la anlaşma zemini aradığı aktarıldı. Ancak Karadeniz ekibinin Uğurcan konusunda kesin tavrını ortaya koyduğu öğrenildi.

BAŞKA BİR KULÜPTE OYNAMASINA OLUMLU BAKILMIYOR

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Süper Lig’de başka bir kulüpte oynamasına olumlu bakmıyor. Aksam.com.tr’nin yerel basından aktardığına göre, daha önce Uğurcan’ın Fenerbahçe’ye transferine izin vermeyen Başkan Ertuğrul Doğan, bu kez de aynı tavrı sergileyerek ayrılığa onay vermedi.

KALE UĞURÇAN ÇAKIR'A EMANET

Bordo-mavili yönetim, Uğurcan’a yeni bir sözleşme sunulması ve maaşında artış yapılması yönünde karar alırken, kalenin uzun süre Uğurcan’a emanet edileceği ileri sürüldü. Böylece Uğurcan Çakır’ın İstanbul devlerine transfer ihtimali ortadan kalkarken, oyuncunun kariyerine Trabzonspor’da devam etmesi bekleniyor.