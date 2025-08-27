Menü Kapat
Uğurcan Çakır transferi bitti! Kale ona emanet

Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Uğurcan Çakır transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için önemli bir karar verdi. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır transferi bitti! Kale ona emanet
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:56

’da sezona formda başlayan tecrübeli kaleci, ’de oynanan son Antalyaspor mücadelesinde ise kalesinde adeta devleşti. gündeminin de en çok konuşulan ismi olan için önemli bir karar verildi.

Uğurcan Çakır transferi bitti! Kale ona emanet

ile ’nin Uğurcan Çakır’a ilgisi sürerken, özellikle sarı-lacivertlilerin Benfica karşılaşmasının ardından kaleci transferi için harekete geçtiği ifade edildi.

Uğurcan Çakır transferi bitti! Kale ona emanet

TRABZONSPOR TAVRINI KOYDU

Takvim'de yer alan habere göre; listenin ilk sırasında Uğurcan’ın bulunduğu iddia edilirken, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’la anlaşma zemini aradığı aktarıldı. Ancak Karadeniz ekibinin Uğurcan konusunda kesin tavrını ortaya koyduğu öğrenildi.

Uğurcan Çakır transferi bitti! Kale ona emanet

BAŞKA BİR KULÜPTE OYNAMASINA OLUMLU BAKILMIYOR

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Süper Lig’de başka bir kulüpte oynamasına olumlu bakmıyor. Aksam.com.tr’nin yerel basından aktardığına göre, daha önce Uğurcan’ın Fenerbahçe’ye transferine izin vermeyen Başkan Ertuğrul Doğan, bu kez de aynı tavrı sergileyerek ayrılığa onay vermedi.

Uğurcan Çakır transferi bitti! Kale ona emanet

KALE UĞURÇAN ÇAKIR'A EMANET

Bordo-mavili yönetim, Uğurcan’a yeni bir sözleşme sunulması ve maaşında artış yapılması yönünde karar alırken, kalenin uzun süre Uğurcan’a emanet edileceği ileri sürüldü. Böylece Uğurcan Çakır’ın İstanbul devlerine transfer ihtimali ortadan kalkarken, oyuncunun kariyerine Trabzonspor’da devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#trabzonspor
#süper lig
#Uğurcan Çakır
#Fenerbahçe
#Spor
