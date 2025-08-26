Galatasaray'a yeni kaleci bombası! Sağ gösterip sol vurdu

Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan son şampiyon Galatasaray'da moraller yerinde. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, yoluna kayıpsız devam etme amacında.

TRANSFER OPERASYONU SÜRÜYOR

Öte yandan Galatasaray cephesinde kaleci transferi için uzun süredir yoğun bir çalışma bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar kaleyi tecrübeli eldiven Günay Güvenç korusa da, Galatasaray yönetimi yeni bir file bekçisi almayı istiyor.

EDERSON'DA YENİ GELİŞME YOK

Cimbom'un gündeminde uzun süredir Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson bulunuyordu. Ancak son yapılan iddialara göre kaleci transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

LAMMENS RADARA TAKILDI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaray, transfer listesinde bulunan Senne Lammens için Belçika'ya gitti. Yapılan haberde, Belçika'ya giden Galatasaraylı kurmayların, 23 yaşındaki file bekçisi için Royal Antwerp ile masaya oturduğu aktarıldı.

YENİ TEKLİF YAPILDI

Daha önce de temaslarda bulunan sarı-kırmızılıların, Lammens için Belçika temsilcisine yeni bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

1.93 boyundaki kaleci, Manchester United ve Manchester City'nin de radarında yer alırken, Sommer'in ayrılması durumunda Inter'in de transfer hedeflerinden biri olarak gösteriliyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Lammens'in Antwerp ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Senne Lammens, Belçika ekibi ile geride bıraktığımız sezonda 44 maça çıkarken, 10 kez kalesini gole kapattı.