Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi sürpriz değişim! Okan Buruk yıldız ismi ilk 11'den kesti

Süper Lig'de 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı seriyi sürdürmek istiyor. Okan Buruk Eintracht Frankfurt'ın hareketli ve atletik performansını düşünerek ilk 11'de sürpriz bir değişim yapmak istedi. İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi sürpriz değişim! Okan Buruk yıldız ismi ilk 11'den kesti
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 12:02

’de kayıpsız ilerleyen 'ne odaklandı. Gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçına çevrildi.

Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi sürpriz değişim! Okan Buruk yıldız ismi ilk 11'den kesti

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DEĞİŞİM

Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan Galatasaray'da moreller yerinde ancak güçlü takviyelerle değişim söz konusu. Sarı kırmızılılar bu süreçte topladığı 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör 'un hedefi ise bu seriyi Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek.

Tecrübeli hoca,Frankfurt'un atletizmini düşünerek savunmada değişim yapacak.

Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi sürpriz değişim! Okan Buruk yıldız ismi ilk 11'den kesti

ABDÜLKERİM KULÜBEYE SINGO SAHAYA

Fotomaç'ın haberine göre bu değişim nedeniyle milli takımda performansı da eleştirilen Abdülkerim Bardakçı'nın kulübeye Singo'nun ilk 11'e geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi sürpriz değişim! Okan Buruk yıldız ismi ilk 11'den kesti

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi. Eintracht Frankfurt maçında da aynı desteğin sürmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osimhen’den Galatasaray’a haber var! Frankfurt maçında sahada olacak mı?
Galatasaray Frankfurt maçı nerede oynanacak, hangi stadyum?
ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#okan buruk
#Eintracht Frankfurt
#Abdülkerim Bardakçı
#Singo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.