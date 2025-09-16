Galatasaray'da Frankfurt maçı öncesi sürpriz değişim! Okan Buruk yıldız ismi ilk 11'den kesti

Süper Lig’de kayıpsız ilerleyen Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne odaklandı. Gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçına çevrildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DEĞİŞİM

Süper Lig'e 5'te 5 ile başlayan Galatasaray'da moreller yerinde ancak güçlü takviyelerle değişim söz konusu. Sarı kırmızılılar bu süreçte topladığı 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Okan Buruk'un hedefi ise bu seriyi Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek.

Tecrübeli hoca,Frankfurt'un atletizmini düşünerek savunmada değişim yapacak.

ABDÜLKERİM KULÜBEYE SINGO SAHAYA

Fotomaç'ın haberine göre bu değişim nedeniyle milli takımda performansı da eleştirilen Abdülkerim Bardakçı'nın kulübeye Singo'nun ilk 11'e geçmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi. Eintracht Frankfurt maçında da aynı desteğin sürmesi bekleniyor.