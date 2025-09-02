Menü Kapat
31°
Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklif sonrası NEOM'a transfer olmak istediğini bildiren Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a izin çıkmadı. Kadroyu bozmak istemeyen yönetim, Barış Alper'le bir toplantı daha yaptı. Toplantının ardından milli futbolcu son kararını verdi.

Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:10

Trendyol 'de namağlup lider konumda olan transferde hareketli saatler yaşıyor.

ve 'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Zaniolo ve Cuesta ile yollarını ayırdı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Takımdan ayrılması gündemde olan ile ilgili de kritik bir gelişme yaşandı. Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi iptal oldu.

Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi

BARIŞ ALPER YILMAZKARARINI VERDİ

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kaldı. Yıldız futbolcu, yönetimle yaptığı son toplantının ardından ikna oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla mücadele etmeye karar verdi.

Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi

SON 2 MAÇTA KADRO DIŞI

Bu sezon Süper Lig'de ilk 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asist kaydederek etkili performansına kaldığı yerden devam etmişti.

Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi

Ancak haberleri sonrası kadroya alınmayan Yılmaz, sarı kırmızılıların Kayserispor ve Rizespor ile oynadığı maçlarda yer almamıştı.

40 MİLYONLUK TEKLİFE RET

Galatasaray, NEOM'un Barış Alper için yaptığı 40 milyon Euro tutarındaki transfer teklifini de geri çevirmişti.

Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi

NEOM'DAN YENİ HAMLE

Suudi ekibinin bugün Galatasaray yönetiminden yeni bir toplantı talep ettiği ve yeni bir teklifte bulunacağı iddia edildi.

Öte yandan A Milli Takımımızın İstanbul'daki kampına katılan yıldız oyuncunun elindeki Galatasaray Store ürünlerinin bulunduğu poşetlerin olması dikkat çekti.

Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi
