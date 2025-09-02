Galatasaray'da transfer toplantısı! Barış Alper Yılmaz kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider konumda olan Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor.
İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Zaniolo ve Cuesta ile yollarını ayırdı.
Takımdan ayrılması gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili de kritik bir gelişme yaşandı. Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi iptal oldu.
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kaldı. Yıldız futbolcu, yönetimle yaptığı son toplantının ardından ikna oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla mücadele etmeye karar verdi.
Bu sezon Süper Lig'de ilk 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asist kaydederek etkili performansına kaldığı yerden devam etmişti.
Ancak transfer haberleri sonrası kadroya alınmayan Yılmaz, sarı kırmızılıların Kayserispor ve Rizespor ile oynadığı maçlarda yer almamıştı.
Galatasaray, NEOM'un Barış Alper için yaptığı 40 milyon Euro tutarındaki transfer teklifini de geri çevirmişti.
Suudi ekibinin bugün Galatasaray yönetiminden yeni bir toplantı talep ettiği ve yeni bir teklifte bulunacağı iddia edildi.
Öte yandan A Milli Takımımızın İstanbul'daki kampına katılan yıldız oyuncunun elindeki Galatasaray Store ürünlerinin bulunduğu poşetlerin olması dikkat çekti.