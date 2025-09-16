Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a şartlı teklif! Kabul ederse servet kazanacak

Bu yaz transfer döneminde adı sıklıkla gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM’dan aldığı dev teklifle sonrası epeyce kafası karışmıştı. Son olarak Galatasaray’da kalmayı tercih eden yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcu ile yeni sözleşme yapmayı planlıyor. Ancak Başkan Dursun Özbek, yıldız oyuncuya yeni sözleşme için şartını açıkladı. Barış bu teklifi kabul ettiği takdirde rekor bir ücret kazanacak. İşte o şart...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a şartlı teklif! Kabul ederse servet kazanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 16:18

devi , milli yıldız ’a yeni telif etmeye hazırlanıyor. Ancak Başkan , anlaşmanın onaylanması için Barış Alper’in menajerini değiştirmesini şart koştu.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a şartlı teklif! Kabul ederse servet kazanacak

GALATASARAY’DAN BARIŞ ALPER’E YENİ TEKLİF

Galatasaray yönetimi, son haftalarda gösterdiği istekli futbolla güven tazeleyen Barış Alper için yeni sözleşme planı yapıyor. Gelen şart detayı ise gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a şartlı teklif! Kabul ederse servet kazanacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alanyaspor maçı için Fenerbahçe'de büyük kriz! 7 oyuncu sahada yok

TEK ŞARTLARI VAR! KABUL EDERSE ÇUVALLA PARA KAZANACAK

Başkan Dursun Özbek'in, futbolcudan menajerini değiştirmesini talep edeceği öğrenildi. Bu koşul yerine getirildiği takdirde sarı-kırmızılılar, Barış'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edecek.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a şartlı teklif! Kabul ederse servet kazanacak

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 3 maça çıkan Barış Alper, 3 gol ve 3 asistle toplam 6 gole doğrudan katkı verdi.

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a şartlı teklif! Kabul ederse servet kazanacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Alanyaspor maçı hakemi kim? Cihan Aydın Fenerbahçe karnesi, istatistikleri
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#dursun özbek
#transfer
#süper lig
#barış alper yılmaz
#sözleşme
#Yeni Sözleşme
#Menajer Değişikliği
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.