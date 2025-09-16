Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a şartlı teklif! Kabul ederse servet kazanacak

Süper Lig devi Galatasaray, milli yıldız Barış Alper Yılmaz’a yeni sözleşme telif etmeye hazırlanıyor. Ancak Başkan Dursun Özbek, anlaşmanın onaylanması için Barış Alper’in menajerini değiştirmesini şart koştu.

GALATASARAY’DAN BARIŞ ALPER’E YENİ TEKLİF

Galatasaray yönetimi, son haftalarda gösterdiği istekli futbolla güven tazeleyen Barış Alper için yeni sözleşme planı yapıyor. Gelen şart detayı ise gündeme bomba gibi düştü.

TEK ŞARTLARI VAR! KABUL EDERSE ÇUVALLA PARA KAZANACAK

Başkan Dursun Özbek'in, futbolcudan menajerini değiştirmesini talep edeceği öğrenildi. Bu koşul yerine getirildiği takdirde sarı-kırmızılılar, Barış'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edecek.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 3 maça çıkan Barış Alper, 3 gol ve 3 asistle toplam 6 gole doğrudan katkı verdi.