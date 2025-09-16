Fenerbahçe Alanyaspor maçı hakemi kim? Cihan Aydın Fenerbahçe karnesi, istatistikleri

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından dolayı Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynayacağı Alanyaspor mücadelesi ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşma 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hakemi kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Alanyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılığını ise Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşmada Burak Olcar'ın görev alacağı duyuruldu. Karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri ise henüz açıklanmadı.

CİHAN AYDIN FENERBAHÇE KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Cihan Aydın kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 9 maçında görev aldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 6'sında galibiyet, 2'sinde beraberlik, 1'inde ise mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe bu maçlarda toplam 15 sarı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin rakipleri ise 24 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 2 kırmızı kart gördü.