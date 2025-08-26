Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Orta sahaya yıldız transfer

Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 galibiyet ile başlayan son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

ADRİEN RABİOT HAMLESİ

L’Equipe’nin haberine göre; Galatasaray, Marsilya’da Jonathan Rowe ile yaşadığı kavga sonrası ayrılığı gündeme gelen Adrien Rabiot için devreye girdi. Fransız oyuncuya sarı-kırmızılıların yanı sıra Aston Villa, Inter ve West Ham United'ın da talip olduğu öne sürüldü.

TAKIM ARKADAŞI İLE KAVGA ETMİŞTİ

Marsilya ile Rennes arasında oynanan maçın ardından Jonathan Rowe ile soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot, büyük tepki toplamıştı. Ancak Rabiot'un yaşanan kavga sonrasında özür dilemesi ve bu özrü teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yanında tekrarlamasıyla takımda kalma olasılığının da olduğu haberde belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 31 maça çıkan Fransız orta saha, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.