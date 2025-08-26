Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Orta sahaya yıldız transfer

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transferlerini sürdüren Galatasaray, kadrosuna orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz sezon çok ilgilenip ama kadrosuna katamadığı Fransız yıldızla, görüşmelere tekrar başladı. Yıldız futbolcunun diğer Avrupa kulüplerinden de talipleri olduğu öğrenildi. İşte o yıldız isim...

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Orta sahaya yıldız transfer
Trendyol 'e 3'te 3 galibiyet ile başlayan son şampiyon , çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Orta sahaya yıldız transfer

ADRİEN RABİOT HAMLESİ

L’Equipe’nin haberine göre; Galatasaray, ’da Jonathan Rowe ile yaşadığı kavga sonrası ayrılığı gündeme gelen Adrien Rabiot için devreye girdi. Fransız oyuncuya sarı-kırmızılıların yanı sıra Aston Villa, Inter ve West Ham United'ın da talip olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Orta sahaya yıldız transfer
TAKIM ARKADAŞI İLE KAVGA ETMİŞTİ

Marsilya ile Rennes arasında oynanan maçın ardından Jonathan Rowe ile soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot, büyük tepki toplamıştı. Ancak Rabiot'un yaşanan kavga sonrasında özür dilemesi ve bu özrü teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yanında tekrarlamasıyla takımda kalma olasılığının da olduğu haberde belirtildi.

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Orta sahaya yıldız transfer

GEÇTİĞİMİZ SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 31 maça çıkan Fransız orta saha, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Orta sahaya yıldız transfer
