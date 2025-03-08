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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın eski yıldızı kararını verdi! Radamel Falcao'nun geleceği belli oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao'dan kritik bir karar geldi. Dünya futbolunda iz bırakan isimlerden olan Radamel Falcao, futbola veda ettiğini açıkladı ve bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın eski yıldızı kararını verdi! Radamel Falcao'nun geleceği belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 13:26

Kariyerinde önemli kulüplerde oynayan ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Radamel Falcao'dan emeklilik kararı geldi. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen Radamel Falcao, sosyal medya paylaşımıyla futbola veda etti.

RADAMEL FALCAO'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Kolombiyalı golcü mesajının bir kısmında, "20 yıl, futbol bana bir hayal yaşama fırsatı verdi. Bir top ve bir hayalle başlayan yolculuk, öğrenmeler, fedakârlıklar ve unutulmaz anlarla dolu bir serüvene dönüştü. İlk maçımdan, dünyanın en ikonik stadyumlarında oynamaya kadar her adım bir sınav, her düşüş bir ders ve her gol sadece benim için değil, yanımda olan herkes için de bir sevinç kaynağı oldu." ifadelerini kullandı. Ayrıca oynadığı tüm kulüplere minnettarlığını belirten eski yıldız, yaşadığı her şeyin çok özel olduğunun altını çizdi.

https://x.com/FALCAO/status/1897996951947182544

Sıkça Sorulan Sorular

RADAMEL FALCAO KAÇ YAŞINDADIR?
Emeklilik kararı alan Falcao, 39 yaşındadır.
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ETİKETLER
#galatasaray
#emeklilik
#radamel falcao
#Spor
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