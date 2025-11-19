Menü Kapat
Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! 70 milyon euroluk yıldızı listeye ekledi

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Lookman'ın dışında başka bir oyuncunun daha peşinde olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Galatasaray Milan'ın yıldızı Rafael Leao'u transfer listesine ekledi.

Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! 70 milyon euroluk yıldızı listeye ekledi
19.11.2025
19.11.2025
saat ikonu 17:33

'ın uzun bir süredir Ademola Lookman ile gündeme geliyordu. Sarı-kırmızılıların Atalanta'da forma giyen yıldız isim ile anlaştığına yönelik iddialar bulunuyordu.

Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! 70 milyon euroluk yıldızı listeye ekledi

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray'ın Lookman ile "9 milyon Euro net maaş ve bonuslar" şeklinde anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Lookman'ın transferinde Atalanta beklenirken Galatasaray şimdi ise 'dan başka bir yıldız isimle gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar Serie A'dan Lookman dışında başka bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! 70 milyon euroluk yıldızı listeye ekledi

GALATASARAY, MİLAN'IN YILDIZINI GÖZÜNE KESTİRDİ

Pietro Mazzara'nın haberine göre Galatasaray, 'ın yıldızlarından Rafael Leao'yu da listesine ekledi. İtalyan kulübün Portekizli futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı, ancak sarı-kırmızılıların ikna için çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı! 70 milyon euroluk yıldızı listeye ekledi

70 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

Transfermarkt'ın 17 Haziran 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Rafael Leao'nun 70 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Portekizli yıldız futbolcu bu sezon Serie A'da oynadığı 8 maçta 470 dakika süre buldu. Geçirdiği sakatlıktan dolayı bu karşılaşmaların sadece yarısında ilk 11 başlayan Rafael Leao, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#serie a
#milan
#Rafael Leao
#Ademola Lookman
#Spor
