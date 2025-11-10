Galatasaraylıları korktutan haber! Osimhen için yeniden atağa geçtiler

Galatasaray'ın rekor bonservis ile kadrosuna kattığı Victor Osimhen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 3 gol atan Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 kere fileleri havalandırdı. Güncel olarak Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olan Nijeryalı yıldız, İngiliz devinin ilgisini çekti.

OSİMHEN İÇİN HER AN TRANSFER TEKLİFİ GELEBİLİR

İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Victor Osimhen ile yakından ilgileniyor. Nijeryalı yıldızla Napoli döneminde de imzadan dönen İngiliz devi iddialara göre bu sefer transferi noktalamak istiyor.

KİŞİSEL ŞARTLAR ÜZERİNDE ANLAŞAMAMIŞLARDI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yanı sıra Chelsea'de Victor Osimhen için teklif yapmıştı. Ancak İngiliz devi yıllık 15 milyon Euro maaş talebini kabul etmediği için transfer gerçekleşmemişti. 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, Napoli'de oynadığı dönemlerde, Chelse'de forma giymek istediğine dair söylentiler de bulunuyordu.

BARCELONA'DA OSİMHEN'İ TRANSFER ETMEK İSTİYOR

El Mundo Deportivo'dan İspanyol gazeteci Gabriel Sans'ın haberine göre; Barcelona, gelecek sezon için Lewandowski'nin yerine Victor Osimhen'i transfer etmeyi değerlendiriyor. Lewandowski'nin sakatlıktan dönüş performansına göre karar verileceği, şu anda ise Osimhen'le herhangi bir görüşme veya müzakerenin olmadığı bildirildi.