Spor
 Burak Ayaydın

Gürcistan'tan 2026 Dünya Kupası yolunda kritik galibiyet!

Gürcistan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk galibiyetini aldı. Grup etabına Türkiye mağlubiyetiyle başlayan Gürcistan, ikinci maçta ise Bulgaristan'ı farklı mağlup etti.

07.09.2025
07.09.2025
saat ikonu 18:45

, 2026 'nde ile karşılaştı ve 3-0 kazandı. An itibarıyla ilk galibiyetini alan Gürcüler, Türkiye-İspanya maçını ve ardından oluşacak sıralamayı beklemeye başladı.

https://x.com/GeorgiaGff/status/1964703659163566552

GÜRCİSTAN RAHAT KAZANDI

Bulgaristan karşısında yüksek tempo yapan ve rakibine şans tanımayan Gürcistan; Kvaratshelia (30), Gagnidze (44) ve Mikautadze'nin (65) golleriyle zafere ulaştı.

Gürcistan'tan 2026 Dünya Kupası yolunda kritik galibiyet!

TÜRKİYE SONRASINDA KRİTİK GALİBİYET

Elemeleri'ne kendi sahasındaki Türkiye mağlubiyetiyle başlayan Gürcistan, Bulgaristan karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

Sıkça Sorulan Sorular

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇINDA HANGİ OYUNCUMUZ KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ?
Barış Alper Yılmaz, kritik mücadelede kırmızı kart görmüş ve maçı 10 kişi tamamlamıştık.
