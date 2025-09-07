Gürcistan'tan 2026 Dünya Kupası yolunda kritik galibiyet!

İstanbul
Gürcistan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaştı ve 3-0 kazandı. An itibarıyla ilk galibiyetini alan Gürcüler, Türkiye-İspanya maçını ve ardından oluşacak sıralamayı beklemeye başladı.
Bulgaristan karşısında yüksek tempo yapan ve rakibine şans tanımayan Gürcistan; Kvaratshelia (30), Gagnidze (44) ve Mikautadze'nin (65) golleriyle zafere ulaştı.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne kendi sahasındaki Türkiye mağlubiyetiyle başlayan Gürcistan, Bulgaristan karşısında önemli bir galibiyet elde etti.