Gürcistan'tan 2026 Dünya Kupası yolunda kritik galibiyet!

Gürcistan, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaştı ve 3-0 kazandı. An itibarıyla ilk galibiyetini alan Gürcüler, Türkiye-İspanya maçını ve ardından oluşacak sıralamayı beklemeye başladı.

https://x.com/GeorgiaGff/status/1964703659163566552

GÜRCİSTAN RAHAT KAZANDI

Bulgaristan karşısında yüksek tempo yapan ve rakibine şans tanımayan Gürcistan; Kvaratshelia (30), Gagnidze (44) ve Mikautadze'nin (65) golleriyle zafere ulaştı.

TÜRKİYE SONRASINDA KRİTİK GALİBİYET

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne kendi sahasındaki Türkiye mağlubiyetiyle başlayan Gürcistan, Bulgaristan karşısında önemli bir galibiyet elde etti.