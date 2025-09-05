Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert gönderme: "Vatan hainleri!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gürcistan galibiyetinin ardından çok sert konuştu. Başkan, A Milli Takım'a kötü niyetle yaklaşıldığına dikkat çekti.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert gönderme:
Türkiye'nin maçı öncesinde, ve arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Tiflis'teki kritik galibiyetin ardından söylentilere değinen TFF Başkanı , özellikle 'vatan hainleri' mesajını verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert gönderme: "Vatan hainleri!"

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN A MİLLİ TAKIM İÇİN DİK DURUŞ

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri gündeme taşımak, anca vatan hainlerine yakışır. Tarihin en karakterli ve en kaliteli takımı diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var."

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert gönderme: "Vatan hainleri!"

VINCENZO MONTELLA'YA MÜJDE

Son olarak Teknik Direktörü hakkında da konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hocayı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE SIRADAKİ MAÇTA KİMLE KARŞILAŞACAK?
A Milli Takım, pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.
