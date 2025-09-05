İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sert gönderme: "Vatan hainleri!"

Türkiye'nin Gürcistan maçı öncesinde, Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Tiflis'teki kritik galibiyetin ardından söylentilere değinen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, özellikle 'vatan hainleri' mesajını verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN A MİLLİ TAKIM İÇİN DİK DURUŞ

"Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri gündeme taşımak, anca vatan hainlerine yakışır. Tarihin en karakterli ve en kaliteli takımı diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var."

VINCENZO MONTELLA'YA MÜJDE

Son olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında da konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hocayı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız." ifadelerini kullandı.